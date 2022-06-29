В Баку прошел концерт группы Choronas в честь 200-летия независимости Бразилии (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку прошел концерт популярной бразильской группы Choronas, организованный в рамках сотрудничества Международного центра мугама и посольства Бразилии в Азербайджане, сообщает Trend Life.

На открытии вечера посол Бразилии Мануэль Адальберто Карлос Монтенегро Лопес да Круз отметил, что этот концерт является очередным мостом культуры между странами и позволит больше узнать о музыкальном искусстве страны. Концерт посвящен 200-летию независимости Бразилии.

Коллектив, основанный музыкантами из Сан-Паулу в 1994 году, выступал с концертами во многих странах мира. На вечере прозвучало около двадцати композиций, некоторые из которых совместно с азербайджанским таристом Исмаилом Зульфугаровым.

Choronas выступает в инструментальном стиле "шоро" (choro – "крик" или "плач", также широко используется уменьшительно-ласкательное название "шоринью") - жанре бразильской народной музыки, который возник во второй половине XIX века в бедных кварталах Рио-де-Жанейро. Исполняется в быстром ритме, отличается виртуозностью и импровизацией. Считается первым самостоятельным жанром бразильской городской популярной музыки.