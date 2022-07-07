Международный центр мугама представит Азербайджан на фестивале суфийской культуры в Марокко

БАКУ /Trend Life/ - Международный центр мугама (МЦМ) представит Азербайджан на XV Международном фестивале суфийской культуры (Fes Sufi), который пройдет в национально-духовном центре Марокко - городе Фес с 22 по 29 октября, сообщили Trend Life в пресс-службе МЦМ.

На Fes Sufi солисты МЦМ продемонстрируют великолепие искусства мугама. Наши артисты выступят с концертами на церемонии открытия и в последующие дни фестиваля.

Fes Sufi объединяет музыкантов и артистов со всего мира. Зрители собираются, чтобы посмотреть ритуальные представления, фильмы и восточное искусство, а также послушать поэзию и суфийскую музыку в исполнении музыкантов из Марокко, Египта, Сирии, Ирана, Турции и других стран мира. Фестиваль является одним из самых интересных и оригинальных культурных событий Марокко.

В рамках Fes Sufi проводятся круглые столы, концерты, художественные выставки и мастер-классы.

Следует отметить, что МЦМ придает особое значение развитию международных связей.