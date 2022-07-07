Кратковременная эйфория, веселая жизнь и лживое счастье… Как в Баку зашкаливают эмоции (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном академическом музыкальном театре состоялась премьера балетного спектакля Məchul pilləkən ("Лестница в никуда"), поставленного режиссером Самиром Гуламовым по одноименному произведению молодого артиста балетной труппы Мухаммеда Абдуллаева, сообщает Treend Life.

Спектакль, посвященный борьбе с наркоманией, поставлен в рамках проекта театра "Парад премьер". Автор идеи - директор театра, заслуженный деятель искусств Алигисмет Лалаев.

Мухаммед Абдуллаев также выступил как балетмейстер-постановщик спектакля и исполнитель главной партии. Еще одну главную партию исполнила заслуженная артистка Виктория Шахмурадова. В соло-партии предстал Роман Краснов. Художник-постановщик Вюсал Рагим создал минимальные, но смысловые декорации к спектаклю, которые представляют собой перевернутую обстановку квартиры, отождествляемую с миром наркомана.

Наркомания - чума XXI века. На сегодняшний день это проблема, масштабы которой не соизмеримы ни с чем. Некоторые начинают принимать наркотики из интереса и даже из-за праздной жизни, другие попадают в тяжелую социальную среду, а третьи как бы пытаются уйти от проблем. Но итог один – тяжелые нарушения психического и физического состояния, мучительная смерть. А социальные последствия приводят к разрушению семей, росту преступности, портятся отношения с окружающими, многие становятся просто изгоями в обществе. Главная ошибка людей, страдающих наркоманией, состоит в том, что они верят в то, что наркотики принесут им счастье, сделают их жизнь более веселой и насыщенной. Но вскоре они понимают, что ошибались, и не каждый может вернуться к нормальной жизни... А лечение последствий наркомании бывает долгим и мучительным, и не всегда удается восстановить здоровье в полной мере. Поэтому стоит задуматься о том, во что в скором времени выльется кратковременная эйфория и побег от жизненных трудностей.

Посредством творчества актеры призывают задуматься над тем, что может привести к трагедии. Роли сыграли молодые артисты: Айнура Аскерова, Рабия Алиева, Ройя Мехрализаде, Эльвира Азизова, Анна Джаббарова, Илона Семенцова, Айгюль Гасанова, Ирана Керимова, Кямран Гасанов и Ягуб Бахрамов. В постановке использованы композиции зарубежных авторов и заслуженной артистки Азербайджана Севды Алекперзаде. Режиссер спектакля Самир Гуламов также продекламировал стихи народного артиста Рамиза Ровшана. Премьера прошла с аншлагом под овации зрителей, которые по достоинству оценили эмоциональную и талантливую игру актеров.