Лоскутный калейдоскоп – выставка-ярмарка в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках Национального фестиваля гурама (лоскутная техника) в парке "Чемберекенд" в Баку прошла выставка-ярмарка образцов декоративно-прикладного искусства, сообщает Trend Life.

Гурама - вид декоративно-прикладного искусства, занимающий особое место в художественной культуре Азербайджана, связан с древними историческими корнями и традициями. На ярмарке были представлены образцы декоративно-прикладного искусства, созданные мастерицами из Апшеронского, Шемахинского районов и других регионов Азербайджана.

Экспонируемые на выставке образцы лоскутного шитья привлекли внимание гостей мероприятия оригинальностью орнаментов, калейдоскопом цветовых решений, а также фантазией и желанием мастериц продолжать древние традиции.

По словам участницы выставки-ярмарки, жительницы поселка Гала Афаг Байрамовой, она с детства увлекалась данным искусством.

"Жители нашего поселка издревле использовали изделия лоскутного шитья. Так, я детства видела, как бабушка и другие родственницы создают гураму. В нашем доме до сих пор хранятся изделия, созданные бабушкой. По традиции такие изделия также кладут девушкам в приданое. Считаю, что фестиваль даст новый импульс развитию в стране этого искусства, тем более молодое поколение проявляет большой интерес к лоскутному шитью", - сказала она.

Другая мастерица - Нарханум Пашаева призналась, что обучилась искусству лоскутного шиться в общественном объединении "Третья весна", задачи которого способствовать эффективному проведению свободного времени пожилых людей, пропагандировать активный образ жизни.

"Лоскутным шитьем занимаюсь уже четыре года. Меня обучала Фарида Мустафаева, она является ученицей известной мастерицы Халиды Насировой, которая более 30 лет своей жизни посвятила искусству гурама. Основы создания гурамы я изучила за четыре занятия, а потом стала работать над более сложными композициями. Для меня гурама – это терапия, отдых, возможность расслабиться, создать нечто красивое", - добавила она.

На официальном открытии выступили заведующий отделом Исполнительной власти города Баку Эльмин Иманов, директор Музейного центра "Ичеришехер", доктор философии по искусствоведению, заслуженный работник культуры Амина Меликова и телерадиоведущий, заслуженный работник культуры Рахиб Азери.

Было отмечено, что Национальный фестиваль гурама проходит при организации Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер", Исполнительной власти города Баку, министерств культуры и образования Азербайджана. Фестиваль впервые проходящий в Азербайджане продлится до 7 августа 2022 года.

В его рамках пройдет ряд мероприятий, в том числе научно-практическая конференция, выставка декоративно-прикладного искусства и ярмарка-продажа, мастер-классы, арт-терапия, презентация книги и т.д.