Международный центр мугама посвятил проект одной из первых женщин-пианисток Азербайджана Хадидже Гаибовой (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Проект "Круглый стол" Международного центра мугама был посвящен одной из первых женщин-пианисток Азербайджана Хадидже Гаибовой, сообщает Trend Life.

На открытии мероприятия координатор проекта, кандидат филологических наук Гюльгусейн Кязымлы рассказал о жизни и творчестве Хадиджи Гаибовой, память о которой живет в истории национального музыкального искусства.

Музыковед Марьям Гусейнова недавно посвятила магистерскую диссертацию фортепианному творчеству и обнаружила интересные факты. Она отметила, что актуальность темы определяется тем, что творчество Хадиджи Гаибовой изучалось различными исследователями и музыковедами, в различных газетах и журналах печатались статьи, посвященные ей.

Однако творчество Гаибовой никогда не было отдельной темой для научного исследования. Многое написано о Хадидже Гаибовой, первой профессиональной пианистке Азербайджана, которая известна и как первая исполнительница наших мугамов на фортепиано.

Академик Зия Буньядов, профессора Рафаэль Гусейнов и Фарах Алиева широко обсуждали в своих исследованиях и статьях ее трагическую судьбу.

Профессор Фарах Алиева в своей статье "История азербайджанской музыки ХХ века – в период тоталитарного режима" рассказывает о репрессированных деятелях искусства и музыки и проливает свет на судьбу Хадиджи ханум. В своем исследовании автор отмечает, что Хадиджа Гаибова занималась сбором народных дастанов, песен и мугамов, активно участвуя в общественной жизни.

"В процессе исследования, связанного с магистерской диссертацией, в Доме-музее Бюльбюля (мемориальный музей в Баку) была обнаружена запись в исполнении Хадиджи Гаибовой. Мы намерены выпустить данную запись на новых цифровых носителях, а также издать книгу, посвященную деятельности и творчеству Гаибовой", - сказала Марьям Гусейнова.

Профессор Национальной консерватории Аббасгулу Наджафзаде отметил, что исследование и магистерская работа его ученицы Марьям Гусейновой, посвященные творчеству Хадиджи Гаибовой, дали очень успешные результаты.

"В результате исследования были обнаружены новые, неизвестные ранее факты. В Доме-музее Бюльбюля она обнаружила запись на фоновалике мугама "Раст" в исполнении Хадиджи Гаибовой. Несмотря на то, что о ее преподавательской деятельности много написано, мы до сих не обладали информацией о ее учениках. В диссертационной работе исследована роль Хадиджи Гаибовой в развитии фортепианной игры в Азербайджане, а также ее педагогическая деятельность. О том, что известная пианистка Рухсара Мирзабейли (1909-1977) была ученицей Хадиджи Гаибовой, также впервые было упомянуто в данной диссертации", - сказал Аббасгулу Наджафзаде.

В своих выступлениях доктор философии по искусствоведению Минаханум Бабаева, исследователь Туран Ибрагимов и писатель Кянан Гаджи подчеркнули, что Хадиджа Гаибова поражала своей манерой исполнения не только меломанов, но и людей, далеких от музыки. Двери ее дома всегда были открыты для местных и зарубежных музыкантов, поэтов и писателей, ученых, актеров. Исполнение мугамных импровизаций на фортепиано, а также сбор дастанов были основой ее творчества.

В завершении мероприятия правнуки Хадиджи Гаибовой - Нурида Султанова и Гейдар Султанов выразили благодарность Международному центру мугама за организацию проекта.

В художественной части мероприятия в исполнении солистов МЦМ Ряваны Гурбановой и Эльгиза Алиева в сопровождении Ровшана Гурбанова (тар), Тебруза Усубова (каманча), Рафаэля Аскерова (балабан) и Амиля Мустафаева (нагара) прозвучали народные песни и мугамы.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az.

Из истории

Хадиджа Гаибова родилась 24 мая 1893 года в Тбилиси в семье Осман бека Муфтизаде, представителя местного духовенства, и Зулейхи ханум из известного рода Терегуловых. Отец мечтал дать дочери прекрасное образование. Поэтому используя все свои возможности, он добился поступления дочери в Женскую гимназию Св. Нины. Здесь Хадиджа получила среднее образование и параллельно брала уроки фортепиано.

После окончания гимназии в 1911 году 18-летняя Хадиджа вышла замуж за инженера Надира Гаибова, сына муфтия Кавказа Гусейна-эфенди Гаибова, который также являлся инициатором открытия Азербайджанского отделения известной на всем Кавказе Горийской учительской семинарии. В последующие годы Гаибова преподавала в местной русско-мусульманской школе для женщин.

В 1919 году семья переехала в Баку, где годом позже Хадиджа Гаибова внесла вклад в основание Азербайджанской государственной консерватории. После советизации она возглавила отдел восточной музыки в Наркомате просвещения Азербайджанской ССР. В эти годы вела уроки музыки и актерского мастерства при женских просветительских курсах. В 1927-1931 годах училась на композиторском факультете Азербайджанской государственной консерватории. Хадиджа Гаибова получила известность как первая исполнительница мугама на фортепиано. Ее активная общественная деятельность не осталась без внимания со стороны советских правоохранительных органов. В 1933 году Гаибова была арестована и помещена в тюрьму по обвинению в контрреволюционной деятельности и распространении идей тюркизма. Она была освобождена через три месяца. С нее были сняты все обвинения.

В 1934 году она вошла в состав исследователей Азербайджанской государственной консерватории по изучению музыкального наследия Азербайджана. Здесь она занималась сбором народных дастанов, песен и мугамов. В своем доме регулярно проводила музыкальные вечера. Среди ее гостей были государственные деятели, гастролирующие в Баку исполнители, иностранцы, в частности, ученые и поэты из Турции. В этих музыкальных собраниях также принимали активное участие У.Гаджибейли, Р.Глиэр, Г.Сарабский, Бюльбюль, И.Хикмет и др.

Хадиджа Гаибова, которая считается одной из основательниц Восточной консерватории, за короткое время приобрела известность своими классическими мугамными произведениями на фортепиано. 19 октября 1938 года, обвиненная в связях с турецким консульством и шпионаже, была приговорена к высшей мере наказания - расстрелу.