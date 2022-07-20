ArtCamp Shusha – как иностранные художники создают произведения о городе Шуша (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках "Года города Шуша" при организации министерства культуры и поддержке Фонда Гейдара Алиева реализуется международный художественный проект ArtCamp Shusha для художников, сообщили Trend Life в пресс-службе ведомства.

В связи с этим находящиеся в нашей стране художники из Италии, Германии, Румынии, Дании и Турции, а также местные мастера кисти Рашад Мехдиев, Анар Гусейнзаде, Бутунай Хагвердиев, Гюнель Равилова и Вусаля Агаразиева 12-13 июля посетили город Шуша, ознакомились с находящимися здесь историческими памятниками и проводимыми восстановительно-созидательными работами.

Художники, возвратившиеся в Баку, уже начали создавать картины, отражающие древний азербайджанский города Шуша, основанный Панах Али ханом 270 лет назад.

Министр культуры Анар Керимов посетил мастерскую, где ознакомился с картинами, посвященными Шуше. Стороны обменялись впечатлениями. Было отмечено, что картины будут демонстрироваться на выставке, которая откроется в ближайшее время.