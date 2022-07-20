Конкурс сценариев на тему "Карабах" – прием заявок завершен

БАКУ /Trend Life/ - Завершен прием заявок на конкурс сценариев AZƏRBAYCANFİLM – 100, проводимый киностудией "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы, сообщили Trend Life на киностудии. Конкурс, приуроченный к 100-летию киностудии, посвящен теме "Карабах".

Цель конкурса в категории "Сценарий полнометражного художественного фильма" - поддержка и стимулирование деятельности творческих людей, работающих в сфере кинематографии, привлечение к процессу новых творческих сил и формирование сценарного портфолио киностудии.

На конкурс поступило 60 заявок, из них семь были отклонены в связи с несоответствием регламенту. Остальные 53 сценария переданы на рассмотрение Экспертному совету, созданному при киностудии.

Победители будут определены советом и получат денежное вознаграждение в размере 10 000 (I место), 8 000 (II место) и 5 000 (III место) манатов.

Имена победителей будут объявлены 2 августа 2022 года - в День национального кино.