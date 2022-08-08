Это невероятно! Азербайджанская кухня превзошла все ожидания - знаменитый путешественник Марк Винс о визите в Баку и регионы страны (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Знаменитый путешественник и фуд-блогер Марк Винс, прибывший в Азербайджан по приглашению проекта re:Azerbaijan, начал свой тур с регионов нашей страны, сообщает Trend Life.

В сети Instagram за Марком Винсом следят полтора миллиона подписчиков, а на платформе YouTube - почти 10 миллионов. Марк Винс родился в США, проживает в Таиланде, является автором книги The Eating Thai Food Guide (Руководство по употреблению тайской еды).

Винс прославился тем, что путешествует по всему миру со своей семьей - супругой и сыном, и знакомится с традиционной кухней разных стран, рассказывая о ней своей многочисленной аудитории.

В сопровождении основателя и руководителя проекта re:Azerbaijan Аднана Гусейна Винс побывал в Гахе, Шеки, Габале и Исмаиллы, попробовал такие национальные блюда, как пити, долма, плов, говурма, сябзи говурма, фисинджан, ряд блюд, приготовленных в тендире по старинным азербайджанским рецептам.

Вернувшись из регионов в Баку, Марк Винс посетил элитный поселок Sea Breeze Resort. Там его встретили торжественно и так же по-восточному гостеприимно - блогера ждал праздничный стол с лучшими изысками национальной и европейской кухни. Шеф-повара ресторанов Shore House и Fish Box собственноручно приготовили для гостя свои лучшие блюда.

"Это невероятно! Я много слышал о традиционной азербайджанской кухне, но она превзошла все мои ожидания! Вкусно, вкусно и еще раз вкусно", - поделился Винс своими впечатлениями.

Дегустация блюд не заканчивалась, и когда дело дошло до вкуснейшей каспийской осетрины, гость не выдержал и сделал свой знаменитый жест, символизирующий восторг и "браво".

Лучшие повара Sea Breeze Resort представили фуд-блогеру и другие изыски национальной кухни. Так, Марк Винс попробовал различные виды плова, мясные деликатесы, шашлык, кутабы, соусы с гранатом и вишней. На летнем фудкорте комплекса гость отведал азербайджанский донер - в правилах Винса знакомиться не только с ресторанной едой, но и с уличной.

Известного фуд-блогера поприветствовал владелец Sea Breeze Resort народный артист Азербайджана, певец и композитор Эмин Агаларов (EMIN).

Он признался, что знаком с деятельностью Марка Винса благодаря его блогу, и выразил благодарность за то, что находясь в Азербайджане, Винс посетил Sea Breeze.