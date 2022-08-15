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Мастер-класс от народной артистки Тараны Мурадовой и встреча с поклонниками

Культура Материалы 15 августа 2022 13:47 (UTC +04:00)
Мастер-класс от народной артистки Тараны Мурадовой и встреча с поклонниками

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend Life/ - В рамках проекта "Qonağımız var" (У нас гость) состоится встреча с проректором по международным связям Бакинской академии хореографии, народной артисткой Азербайджана Тараной Мурадовой, сообщает Trend Life.

Мероприятие состоится 23 августа в мардаканском дворце культуры. Вечер пройдет при организации Главного управления культуры города Баку.

Помимо проведения мастер-класса для юных танцовщиков, занимающихся хореографическим искусством во дворце культуры, также состоится встреча Тараны Мурадовов с поклонниками ее творчества.

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