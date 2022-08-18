...
  1. Главная
  2. Trend Life
  3. Культура

Завершены съемки фильма о династии Мехмандаровых (ФОТО)

Культура Материалы 18 августа 2022 14:59 (UTC +04:00)
Завершены съемки фильма о династии Мехмандаровых (ФОТО)

Читайте Trend в

Джани Бабаева
Джани Бабаева
Все материалы

БАКУ /Trend Life/ - На киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы завершены съемки фильма "Мехмандаровы", сообщили Trend Life в пресс-службе киностудии.

Режиссером художественно-документального фильма, повествующего о династии Мехмандаровых, является заслуженный деятель искусств Явер Рзаев, сценарий совместно с Рзаевым написал ученый-исследователь Васиф Гулиев.

Фильм состоит из семи частей, каждая из которых носит отдельное название. Главный герой фильма - один из ярких представителей династии Мустафа бек Мехмандаров.

Съемки проходили в павильоне киностудии и в городе Шуша. Во время съемок представители династии Мехмандаровых посетили дом Мехмандаровых в городе Шуша.

Фильм производства киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы, снятый по заказу министерства культуры, будет представлен широкой зрительской аудитории до конца текущего года.

Завершены съемки фильма о династии Мехмандаровых (ФОТО)
Завершены съемки фильма о династии Мехмандаровых (ФОТО)
Завершены съемки фильма о династии Мехмандаровых (ФОТО)
Завершены съемки фильма о династии Мехмандаровых (ФОТО)
Завершены съемки фильма о династии Мехмандаровых (ФОТО)
Завершены съемки фильма о династии Мехмандаровых (ФОТО)
Завершены съемки фильма о династии Мехмандаровых (ФОТО)
Завершены съемки фильма о династии Мехмандаровых (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости