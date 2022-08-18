Азербайджанская поэтесса удостоена Гран-при Международного молодежного фестиваля-конкурса "Берега дружбы"

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанская поэтесса Саида Субхи (Салаева) удостоена Гран-при VII Международного молодежного фестиваля-конкурса поэзии и поэтических переводов "Берега дружбы" в России, сообщает Trend Life.

В Международном фестивале-конкурсе поэзии и поэтических переводов приняли участие авторы из России, Азербайджана, Беларуси, Польши, Колумбии, Казахстана и других стран.

Среди целей и задач фестиваля-конкурса – развитие и укрепление профессиональных и творческих связей между молодыми поэтами, создание условий для обмена творческими достижениями между ними, поддержка молодых авторов в реализации их творческого потенциала и т.д.