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Азербайджанская поэтесса удостоена Гран-при Международного молодежного фестиваля-конкурса "Берега дружбы"

Культура Материалы 18 августа 2022 17:40 (UTC +04:00)
Азербайджанская поэтесса удостоена Гран-при Международного молодежного фестиваля-конкурса "Берега дружбы"

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанская поэтесса Саида Субхи (Салаева) удостоена Гран-при VII Международного молодежного фестиваля-конкурса поэзии и поэтических переводов "Берега дружбы" в России, сообщает Trend Life.

В Международном фестивале-конкурсе поэзии и поэтических переводов приняли участие авторы из России, Азербайджана, Беларуси, Польши, Колумбии, Казахстана и других стран.

Среди целей и задач фестиваля-конкурса – развитие и укрепление профессиональных и творческих связей между молодыми поэтами, создание условий для обмена творческими достижениями между ними, поддержка молодых авторов в реализации их творческого потенциала и т.д.

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