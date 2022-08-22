Шовги Гусейнов удостоен специального приза международного фестиваля "Островский-FEST"

БАКУ /Trend Life/ - Заслуженный артист Азербайджана Шовги Гусейнов удостоен специального приза IV Международного фестиваля камерных театральных форм "Островский-FEST", сообщает Trend Life со ссылкой на официальную страницу фестиваля в социальной сети.

Фестиваль прошел с 15 по 21 августа в городе Кинешма (Россия). В его рамках состоялся показ спектакля "Utancaq qız" ("Кроткая") Азербайджанского государственного академического музыкального театра. Спектакль по повести Федора Достоевского поставлен народной артисткой Азербайджана Джаннет Селимовой с участием заслуженного артиста Шовги Гусейнова.

Шовги Гусейнов получил специальный приз фестиваля в номинации "За страстное постижение мира Ф.М. Достоевского".

"Островский FEST" - фестиваль камерных театральных форм, проходит в Кинешме с 2019 года и получил свое название в честь русского драматурга Александра Островского. В этом году в фестивале приняли участие театральные коллективы из различных городов России, а также из Азербайджана, Франции, Казахстана и других стран.

Постановка "Кроткая" ранее была представлена на 40-м Международном театральном фестивале "Фаджр" (Иран), XVI Международном фестивале народного творчества "Венок дружбы" (Беларусь).

Шовги Гусейнов в 2019 году принимал участие в первом фестивале "Островский-FEST" с моно-спектаклем "Контрабас"