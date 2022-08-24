Встреча с Тараной Мурадовой: о любимой профессии и искустве азербайджанского танца (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - При организации Главного управления культуры города Баку в мардаканском дворце культуры в рамках проекта "Qonağımız var" (У нас гость) состоялась встреча с проректором по международным связям Бакинской академии хореографии, народной артисткой Азербайджана Тараной Мурадовой, сообщили Trend Life организаторы.

Ведущая вечера, актриса Азербайджанского государственного академического музыкального театра Гюльтадж Алили рассказала зрительской аудитории об интересных фактах из творчества народной артистки.

Тарана Мурадова поблагодарила организаторов мероприятия и всех гостей вечера. Народная артистка провела мастер-класс для юных танцовщиков, занимающихся хореографическим искусством во дворце культуры. Занятие позволило им получить новые знания об азербайджанских национальных танцах, выучить новые движения и элементы.

Также Тарана Мурадова ответила на вопросы зрительской аудитории, рассказала о любимой профессии.

По словам директора мардаканского дворца культуры Ульви Джафарова, деятельность Тараны Мурадовой, которая пропагандирует нашу национальную культуру, искусство азербайджанского танца, является достойным примером для каждого, кто занимается этим искусством.

"Нас очень радует, что в мероприятии приняли активное участие представители молодежи. В рамках проекта "Qonağımız var" Главного управления культуры города Баку также планируются встречи с другими известными деятелями культуры и искусства страны - народной артисткой Афаг Баширгызы, заслуженными артистами Наргиз Керимовой и Фаридом Алиевым. Подобные встречи помогают формировать у молодежи эстетический вкус, расширять кругозор, определить свое направление тем, кто хочет заниматься искусством", - добавил он.