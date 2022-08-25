Азербайджанская гурама в Праге (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Сотрудники Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" принимают участие в XXVI Генеральной конференции Международного совета музеев (ИКОМ), сообщает Trend Life.

Конференция проходит 22-28 августа в городе Прага (Чехия). В ней принимают участие директор музейного центра, действующего при Управлении, доктор философии по искусствоведению, заслуженный работник культуры Амина Меликова и заведующая отделом Государственного историко-этнографического заповедника "Гала" Туран Гасанова.

В текущем году конференция проходит под девизом "Сила музеев". В ее ходе Меликова выступила с докладом на сессии под названием "Ритуальная сила одежды". В своем докладе "Гурама – Азербайджанское народное прикладное искусство" она рассказала об искусстве гурама (лоскутная техника), Центре гурама, созданном в 2020 году в Государственном историко-этнографическом заповеднике "Гала", и впервые проведенном в этом году в Азербайджане Национальном фестивале гурама.