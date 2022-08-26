Гитарист Ровшан Мамедгулиев провел мастер-класс в Москве

БАКУ /Trend Life/ - Наш соотечественник - гитарист, лауреат всероссийских и международных конкурсов Ровшан Мамедгулиев, проживающий в России, провел мастер-класс в Москве, сообщает Trend Life.

Мастер-класс был организован в рамках Всероссийской творческой гитарной школы "Творческие дни гитары в Гнесинке".

"Очень позитивно, интересно и насыщенно прошла творческая школа. Положительные эмоции и впечатления переполняют", - отметил после мастер-класса Мамедгулиев.

Ровшан Мамедгулиев родился в 1986 году в Баку. Начал учиться игре на классической гитаре в возрасте 11 лет. Окончил Нижегородскую государственную консерваторию имени М.И. Глинки и аспирантуру.

Музыкант много и успешно выступает на престижных концертных площадках России и за рубежом. В 2012 году он выступил с сольным концертом в зале Карнеги-холл (Нью-Йорк, США). В концертном сезоне 2013-2014 годов в рамках гастрольного тура победителя конкурса GFA Ровшан выступил с сольными концертами и мастер-классами в 50 городах Северной и Южной Америки. В 2017 году состоялся его сольный концерт в концертном зале "Консертгебау" (Амстердам, Нидерланды). В 2019 году прошли его гастроли в США.

В качестве солиста Мамедгулиев сотрудничает с различными коллективами, в том числе с оркестром Парижской высшей национальной консерватории музыки и танца (Франция), оркестром Collegium instrumentale (Валенсия, Испания), Азербайджанским государственным камерным оркестром имени Гара Гараева и другими коллективами.