В Национальный музей истории переданы материалы, посвященные одному из основателей журнала "Молла Насреддин" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Национальному музею истории Азербайджана передано в дар более 30 ценных фотографий, связанных с жизнью и деятельностью известного педагога, литератора, публициста Омара Фаига Неманзаде (1872-1937 годы), сообщили Trend Life в музее.

Омар Фаиг Неманзаде - видный представитель национальной общественной мысли, известен как один из основателей журнала "Молла Насреддин", типографии "Гейрат".

Его внук Фуад Искендер Пепинов и правнучка Ульвия Пепинова в ходе встречи с руководством Национального музея истории передали в дар музею более 30 ценных фотографий, касающихся жизни и деятельности Неманзаде, а также его семьи, истории сферы образования в Азербайджане.

Была достигнута договоренность о публикации этих материалов в виде каталога.

Отметим, что в этом году со дня рождения Омара Фаига Неманзаде исполняется 150 лет.