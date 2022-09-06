Впервые в Азербайджане представлен спектакль с закрытыми глазами (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанской академии фильма (Azərbaycan Film Akademiyası) поставлен уникальный спектакль "Махмуд и Марьям" по одноименному роману народного писателя Азербайджана Эльчина, сообщил Trend Life основатель академии Заур Таирсой.

Роман "Махмуд и Марьям" повествует о любви сына хана Гянджи Махмуда и дочери христианского священника Марьям на фоне событий, происходивших в Азербайджане и на Ближнем Востоке, в эпоху правления шаха Исмаила Хатаи.

Уникальность постановки в том, что помимо пластической и музыкальной составляющей, все актеры играли в закрывающих глаза масках. Такой эксперимент поставлен в стране впервые. Более того, режиссером-постановщиком стал учащийся Азербайджанской академии фильма 16-летний Ниджат Акрам, который также сыграл главную роль. В других ролях – Тамилла Гасанова, Турал Буньятзаде, Валия Мамедли, Анар Али, Халима Гасанли, Гюнель Мамедли, Ляман Пярвизли и Рауф Мухтаров.

"Постановка является результатом девяти месяцев современных уроков актерского мастерства. Одним из основных факторов, направленных на развитие азербайджанского кино и театра, является командная работа. В нашей программе мы используем самые передовые методы обучения в синтезе с командной работой. Будем ставить новые эксперименты", - отметил Заур Таирсой.