Министр культуры Азербайджана встретился с народным артистом СССР Валентином Елизарьевым (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Министр культуры Азербайджана Анар Керимов встретился с народным артистом СССР, профессором, видным белорусским балетмейстером, педагогом Валентином Елизарьевым, сообщили Trend Life в пресс-службе ведомства.

На встрече была подчеркнута важность укрепления существующих связей в сфере балетного и оперного искусства между Азербайджаном и Беларусью.

Министр культуры выразил признательность Валентину Елизарьеву, внесшему большой вклад в продвижение азербайджанской культуры не только в Беларуси, но и в мире, и вручил народному артисту нагрудный знак "Шуша - 270".

Валентин Елизарьев в свою очередь поблагодарил за большое внимание и заботу, проявленные к его творческой деятельности.

Анар Керимов пожелал Валентину Елизарьеву успехов в работе и крепкого здоровья.

Отметим, что Валентин Елизарьев родился 30 октября 1947 года в Баку. В 1973 году, в 26 лет, стал главным балетмейстером Государственного академического Большого театра оперы и балета Беларуси. С 2018 года по настоящее время - художественный руководитель Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь.