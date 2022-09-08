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На Венецианском кинофестивале представлен фильм азербайджанского режиссера (ФОТО)

Культура Материалы 8 сентября 2022 15:49 (UTC +04:00)
На Венецианском кинофестивале представлен фильм азербайджанского режиссера (ФОТО)

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend Life/ - В рамках 79-го Венецианского кинофестиваля представлен полнометражный фильм азербайджанского режиссера Тахмины Рафаэллы "Бану", сообщает Trend Life.

Кинокартина "Бану" снята в рамках программы грантов Biennale College Cinema при поддержке Венецианского кинофестиваля.

В фильме рассказывается история женщины, борющейся за опеку над сыном. События разворачиваются на фоне 44-дневной Отечественной войны.

Главные роли в фильме исполнили Тахмина Рафаэлла, Мелек Абасзаде, Заур Шафиев, Джафар Гасан, Кабира Гашимли и Эмин Аскеров.

Фильм Тахмины Рафаэллы был с большим интересом принят на Венецианском кинофестивале.

На Венецианском кинофестивале представлен фильм азербайджанского режиссера (ФОТО)
На Венецианском кинофестивале представлен фильм азербайджанского режиссера (ФОТО)
На Венецианском кинофестивале представлен фильм азербайджанского режиссера (ФОТО)
На Венецианском кинофестивале представлен фильм азербайджанского режиссера (ФОТО)
На Венецианском кинофестивале представлен фильм азербайджанского режиссера (ФОТО)
На Венецианском кинофестивале представлен фильм азербайджанского режиссера (ФОТО)
На Венецианском кинофестивале представлен фильм азербайджанского режиссера (ФОТО)
На Венецианском кинофестивале представлен фильм азербайджанского режиссера (ФОТО)
На Венецианском кинофестивале представлен фильм азербайджанского режиссера (ФОТО)
На Венецианском кинофестивале представлен фильм азербайджанского режиссера (ФОТО)
На Венецианском кинофестивале представлен фильм азербайджанского режиссера (ФОТО)
На Венецианском кинофестивале представлен фильм азербайджанского режиссера (ФОТО)
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