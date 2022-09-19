Азербайджанская культура вызвала большой интерес жителей и гостей Сеула (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На международном межкультурном фестивале в районе Кванаг города Сеул представлен павильон Азербайджана, сообщили Trend Life в пресс-службе Госкомитета по работе с диаспорой Азербайджана.

Страну представляет Азербайджано-корейская ассоциация дружбы Buta. В павильоне демонстрируются литература, одежда, сувениры, блюда и другие экспонаты, отражающие древнюю историю, богатую культуру, традиции и кухню Азербайджана.

Павильон вызвал большой интерес местных жителей и гостей города. Среди посетителей были председатель комитета по образованию парламента Республики Корея Ю Ки Хонг, мэр района Кванаг Парк Джунхи и профессор Центра азиатских исследований Сеульского национального университета Юн де Йонг.

Члены ассоциации Buta Гюнай Султанова и Лейла Масимли на корейском языке подробно рассказали посетителям о нашей стране, отношениях между двумя государствами, национально-духовных ценностях, а Шабнам Ширинова и Назим Микаиллы продемонстрировали национальные костюмы. Гости павильона высоко оценили представленные экспонаты и выразили свои самые добрые и дружеские пожелания Азербайджану.