Фильм азербайджанского режиссера участвует в международном кинофестивале в Грузии (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Фильм "Balıqlara Xütbə" (Sermon to the Fish/"Проповедь рыбам") азербайджанского режиссера Хилала Байдарова представлен в конкурсной программе Международного фестиваля арт-хаусных фильмов BIAFF (Batumi International Art-House Film Festival) в Батуми (Грузия), сообщает Trend Life со ссылкой на сайт фестиваля.

Фестиваль проходит с 18 по 25 сентября. Кинолента Хилала Байдарова представлена в секции международного конкурса полнометражных фильмов.

Фильм "Balıqlara Xütbə" является совместным производством Азербайджана, Мексики, Швейцарии и Турции. Авторы сценария картины – Хилал Байдаров и Айсу Акджан. В ролях: Рена Аскерова, Орхан Искендерли и Гусейн Насиров.

В середине августа текущего года фильм "Balıqlara Xütbə" был представлен на 75-м Международном кинофестивале в Локарно (Швейцария), где был удостоен двух наград - "Специальное упоминание Pardo Verde WWF" и награды молодежного жюри в номинации под названием "Качество жизни зависит от окружающей среды".

Фестиваль BIAFF предоставляет возможность известным кинопроизводителям, продюсерам и кинокритикам поделиться своим опытом и знаниями, а любители кино могут увидеть киноиндустрию изнутри, пообщаться с ее представителями и посмотреть хорошее кино.