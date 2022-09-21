Азербайджанские музыканты приняли участие в Днях оперного искусства ТЮРКСОЙ в Турции (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках XXIII Дней оперного искусства ТЮРКСОЙ, традиционно проводимых Международной организацией тюркской культуры, в Бурсе - культурной столице тюркского мира 2022 года и в Государственном театре оперы и балета Измира прошли грандиозные концерты, в числе участников которых были и азербайджанские музыканты, сказал Trend Life заслуженный артист, известный дирижер Эйюб Гулиев.

Дни оперного искусства ТЮРКСОЙ в этом году посвящены 100-летию выдающегося азербайджанского композитора Фикрета Амирова. Напомним, что 2022 год был объявлен Постоянным советом ТЮРКСОЙ "Годом Фикрета Амирова".

В ходе концертных программ оперные певцы из тюркских стран выступили в сопровождении Государственного симфонического оркестра мэрии Бурсы и оркестра Измирского государственного театра оперы и балета под управлением главного дирижера и музыкального руководителя Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, заслуженного артиста Азербайджана, лауреата международных конкурсов Эйюба Гулиева. Вниманию слушателей были представлены сочинения композиторов тюркоязычных стран, а также известные арии западных авторов.

Концерты состоялись в Центре культуры и конгрессов "Меринос" имени Ататюрка в Бурсе и концертном зале "Эльхамра" Измира. Публика рукоплескала известным солистам оперного искусства, среди которых были Фатима Джафарзаде (Азербайджан), Уралхан Сеилбекова и Шынгыс Расылхан (Казахстан), Эльгиз Бейшенбаев и Атахан Айбек Уулу (Кыргызстан), Дамла Бурсу Кылыч Сайын (Турция) и другие.

Прозвучавшие произведения, в числе которых были "Азербайджанское каприччио", ария из оперы "Севиль" Фикрета Амирова, покорили сердца слушателей.

В рамках мероприятия в фойе любителям искусства также была представлена ​​фотовыставка о жизни и творчестве выдающегося азербайджанского деятеля искусства, известного композитора Фикрета Амирова.