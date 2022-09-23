В Баку впервые пройдет концерт легендарной группы Yellow Jackets

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном академическом музыкальном театре 31 октября в 19.00 состоится концерт легендарного американского коллектива, обладателя двух престижных премий Grammy, джаз-фьюжн-группы Yellow Jackets, организуемый Premier LTD Art Management, сообщает Trend Life.

Это очередной проект Premier LTD из серии "Звезды джаза - впервые в Баку", которая, начиная с 2005 года, знакомит любителей музыки с уникальными музыкантами и их неповторимым творчеством.

За свою 40-летнюю историю Yellow Jackets записала 25 альбомов, получила 17 номинаций на Grammy, выиграла две, отыграла бесчисленное количество аншлаговых туров и получила мировое признание критиков и коммерческий успех.

Возникшая в конце 70-х годов как резервный состав гитариста Роббена Форда группа даже не имела своего имени. Вместе они записали свой первый альбом в 1980 году. Однако вскоре после этой записи Форд решил пойти в другом музыкальном направлении и отошел от своих музыкантов. В то время как популярность Роббена с годами уменьшалась, группа, известная уже как Yellow Jackets, процветала. Так сформировались современные Yellow Jackets - одна из самых влиятельных и любимых джазовых групп. С течением времени Yellow Jackets претерпевала многочисленные изменения составов. Но неизменным оставалось необычайно высокое качество музыкального мастерства, что не является сюрпризом для тех, кто знает и ценит группу и их творчество.

В Баку YellowJackets приезжает в своем текущем составе, в который входят корифеи группы:

Рассел Ферранте - клавишные, синтезаторы (1981 - настоящее время),

Боб Минцер - саксофон, бас-кларнет, EWI (1991 - настоящее время),

Уильям Кеннеди - ударные, перкуссия (1987-1999, 2010-настоящее время),

Дейн Алдерсон - бас (2015 - настоящее время).

Что касается необычного названия Yellow Jackets, то случайно выбранное название надолго закрепилось за группой и принесло ей удачу и заслуженную популярность в мире.

Билеты можно приобрести во всех кассах Баку и онлайн https://iticket.az/ru/events/concerts/yello-jackets-jazz-legend

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