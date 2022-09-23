Şuşaya Salam. В Азербайджане стартует международный проект с участием поэтов из 36 стран (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Клубе "Натаван" Союза писателей Азербайджана в Баку состоялась презентация международного поэтического проекта "Şuşaya Salam", сообщает в пятницу Trend Life. Международный проект реализуется при организации министерства культуры, Союза писателей Азербайджана и независимой телерадиокомпании "Space".

Как рассказал Trend Life автор идеи проекта - секретарь Союза писателей по международным связям, поэт, переводчик Салим Бабуллаоглу, в проекте примут участие поэты из 36 стран мира.

"В рамках "Года города Шуша" в стране реализуется ряд культурных мероприятий. Союз писателей Азербайджана выдвинул идею проекта, в рамках которого поэты из разных стран мира зачитают поэтические произведения, и свое чтение будут посвящать городу Шуша. С данным предложением мы обратились к нашим зарубежным коллегам, которые в свою очередь поддержали эту идею. Всего в проекте примут участие 44 поэта, из Азербайджана - восемь авторов. Так, каждый день с 27 сентября по 9 ноября в эфире телеканала "Space" мы будем транслировать чтение одного поэта", - сказал он.

По словам Бабуллаоглу, многие из участников не видели воочию город Шуша, и даже не были в Баку.

"Но они знают историю нашей страны, историю Карабаха. Большинство стихотворений не посвящено городу Шуша, но их прочтение авторы посвящают культурной столице Азербайджана. Поэтические произведения отражают различные темы, они и о городе Шуша, и о городах, откуда родом зарубежные поэты, и о любви, и о вечных ценностях. Но чтение посвящено городу Шуша, все авторы перед тем, как зачитать поэтическое произведение, говорят на азербайджанском языке "Здравствуй, Шуша", выражают уважение к культуре нашей страны", - отметил автор идеи проекта.

Салим Бабуллаоглу добавил, что один из участников - казахский поэт, переводчик Саят Камшыгер сочинил свое произведение специально к проекту, но большинство текстов зарубежных авторов уже были написаны.

Сам Бабуллаоглу тоже зачитает произведение собственного сочинения.

"Мой друг - режиссер Эльчин Мусаоглу некоторое время назад работал над короткометражным фильмом "Бумажный дом" о Карабахе. Он попросил меня сочинить к киноленте стихотворение о Карабахе, о войне, о том, что мы освободили от оккупации свои земли и вернулись туда. Вот это произведение я прочитаю в рамках проекта", - подчеркнул он.

Автор проекта "Şuşaya Salam" выразил надежду, что в будущем все его зарубежные участники смогут приехать в Азербайджан и посетить город Шуша.

Выступая на презентации проекта председатель Союза писателей Азербайджана, народный писатель Анар отметил важное значение пропаганды и донесение до мировой общественности истины о Карабахе.

"Данный поэтический проект очень значим, важно, что в нем принимают участие представители литературы из разных стран мира", - добавил народный писатель.

"Мы говорим о карабахских истинах с разных трибун. И проект займет особое место в этом деле. То, что представители интеллигенции, поэты и писатели будут говорить о культурной столице Азербайджана, крайне значимо", - отметил в своем выступлении директор телеканала "Space" Мушфиг Хатамов.

На мероприятии заведующий отделом книжной индустрии министерства культуры Акиф Марифли, секретарь Союза писателей Азербайджана, руководитель ПЕН-клуба, народный писатель Чингиз Абдуллаев, заместитель председателя Союза писателей Азербайджана, писатель и журналист Рашад Меджид, секретарь Союза писателей Азербайджана, писатель-публицист Ильгар Фахми, говоря о силе слова литераторов, отметили, что произведения, книги хороших писателей и поэтов живут вечно, и с этой точки зрения проект имеет больше значение.

Одним из участников проекта от нашей страны является советник Союза писателей Азербайджана, поэт Сайман Аруз, в творческой копилке которого несколько произведений, посвященных городу Шуша.

"Считаю реализацию данного проекта крайне важной. Мое стихотворение, которое я зачитаю в рамках проекта, называется "Дорога, ведущая в город Шуша". Я сам не раз посещал город Шуша, участвуя в различных мероприятиях, поэтому у меня несколько поэтических произведений, посвященных культурной столице Азербайджана. Думаю также написать роман. Вдохновение, которое нам дарит город Шуша, его природа, история, никогда не иссякнут", - сказал Trend Life Сайман Аруз.

Отметим, что в проекте принимают участие поэты из Азербайджана, Турции, Венгрии, Ирана, Украины, Италии, Кыргызстана, Беларуси, Молдовы, Румынии, Японии, Казахстана, Великобритании, Израиля, России, Грузии, США и других стран.