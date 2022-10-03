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Во Дворце Гейдара Алиева прошел потрясающий юбилей композитора Эльдара Мансурова (ВИДЕО, ФОТО)

Культура Материалы 3 октября 2022 15:43 (UTC +04:00)
Во Дворце Гейдара Алиева прошел потрясающий юбилей композитора Эльдара Мансурова (ВИДЕО, ФОТО)

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - Во Дворце Гейдара Алиева состоялся потрясающий вечер, посвященный 70-летнему юбилею известного композитора, мэтра национальной эстрады, автора множества хитов и классических произведений, заслуженного деятеля искусств, кавалера ордена Шохрат", народного артиста Азербайджана Эльдара Мансурова, сообщает Trend Life.

Музыка Эльдара Мансурова – это музыка Души, которая проникает в Сердце и останется в Памяти навсегда. Так было и в этот вечер. В концертной программе приняли участие народные артисты Флора Керимова, Мубариз Тагиев, Бриллиант Дадашова, Джаван Зейналлы, заслуженные артисты Манана Джапаридзе, Наргиз Керимова, Эльтон Гусейналиев, исполнители Самира Эфенди, Эльнара Халилова, Чинара Меликзаде, а также Государственный ансамбль танца. Выступление прошло в сопровождении Государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли под управлением народного артиста Джаваншира Джафарова. Ведущей вечера была заслуженная артистка Наргиз Джалилова, режиссер – Джавид Имамвердиев

Эльдар Мансуров родился 28 февраля 1951 года в Баку в семье известного тариста, народного артиста Бахрама Мансурова. Выпускник класса фортепиано Музыкального училища имени Асафа Зейналлы и Азербайджанской государственной консерватории по классу композиции. Интересно, что в конце 60-х годов он увлекался роком, был клавишником в рок-группах. А классика привлекла его после начала обучения в консерватории, где он стал писать произведения серьезного жанра. В качестве пианиста-концертмейстера работал в Государственном театре оперы и балета, хореографическом училище, Государственном ансамбле танца, преподавал музыку в учебных заведениях столицы. Особое место в деятельности Эльдара Мансурова занимает работа на телеканалах, где он реализовал множество проектов.

Эльдар Мансуров: "Я благодарен судьбе и чувствую себя счастливым человеком, так как мне выпала честь общаться и учиться у таких мастеров, как Джовдет Гаджиев, Ариф Меликов, Фикрет Амиров, Гара Гараев, Ниязи, Солтан Гаджибеков и другие. Например, Ариф Меликов давал всего один раз послушать произведение классиков, клавир, и поручал заново сделать оркестровку. Или же сделать оркестровку инструментального произведения для голоса. Успешные результаты этого привели к тому, что он лично рекомендовал меня Ниязи. Джовдет Гаджиев преподавал композицию и так интересно вел уроки, например, давая задание "найти трехчастную форму в картине Рембрандта", что все ученики были просто очарованы и плодотворно вовлекались в процесс. Сегодня мало кто занимается по их методике. Это было наше поколение, мы видели и учились у таких людей. Помню, как мы, молодые, собирались в чайхане на бульваре лишь для того, чтобы послушать беседы наших корифеев, среди которых были Саттар Бахлулзаде, другие художники и музыканты".

Эльдар Мансуров является автором более 2000 песен и инструментальных произведений, написал музыку к более 70 спектаклям, художественным, документальным и мультипликационным фильмам. Является автором множества хитов нашей эстрады, многие певцы благодаря его песням стали звездами. В его творчестве особое место занимают именно классические, симфонические, хоровые и камерные произведения. К примеру, "Баятылар" исполняется на более чем двадцати языках мира в странах Европы и Азии, Северной и Южной Америки. Эльдар Мансуров создал рок-оперу "Семь красавиц". Одной из его крупных работ является симфо-рок-мугам "Бахрамнаме", посвященный памяти отца - Бахрама Мансурова. Он также является автором рок-балетов "Клеопатра" и "Олимп". Его аналитические работы о мугаме неоднократно публиковались в научных изданиях Франции, Германии, России, Узбекистана и других стран.

Эльдар Мансуров: "Моя миссия в этой жизни - сочинение мелодий, которой я буду заниматься до конца своих дней. Я пишу не конкретно для кого-то, а потому что мне нравится сочинять музыку. И работаю только для тех, в ком уверен, что они хорошо исполнят мою песню. Нужно не только иметь голос, но и чувствовать музыку, обладать некой духовной связью с композитором, который ее написал. Главное, продолжаю писать музыку, которая является потребностью моего внутреннего мира, сотрудничаю с близкими мне по духу людьми, и очень счастлив. Благодарю Всевышнего за все!".

Вечер удался на славу, выступления артистов и юбиляра приветствовались яркими, и главное заслуженными овациями.

Фото – Рамин Гурбанов

Во Дворце Гейдара Алиева прошел потрясающий юбилей композитора Эльдара Мансурова (ВИДЕО, ФОТО)
Во Дворце Гейдара Алиева прошел потрясающий юбилей композитора Эльдара Мансурова (ВИДЕО, ФОТО)
Во Дворце Гейдара Алиева прошел потрясающий юбилей композитора Эльдара Мансурова (ВИДЕО, ФОТО)
Во Дворце Гейдара Алиева прошел потрясающий юбилей композитора Эльдара Мансурова (ВИДЕО, ФОТО)
Во Дворце Гейдара Алиева прошел потрясающий юбилей композитора Эльдара Мансурова (ВИДЕО, ФОТО)
Во Дворце Гейдара Алиева прошел потрясающий юбилей композитора Эльдара Мансурова (ВИДЕО, ФОТО)
Во Дворце Гейдара Алиева прошел потрясающий юбилей композитора Эльдара Мансурова (ВИДЕО, ФОТО)
Во Дворце Гейдара Алиева прошел потрясающий юбилей композитора Эльдара Мансурова (ВИДЕО, ФОТО)
Во Дворце Гейдара Алиева прошел потрясающий юбилей композитора Эльдара Мансурова (ВИДЕО, ФОТО)
Во Дворце Гейдара Алиева прошел потрясающий юбилей композитора Эльдара Мансурова (ВИДЕО, ФОТО)
Во Дворце Гейдара Алиева прошел потрясающий юбилей композитора Эльдара Мансурова (ВИДЕО, ФОТО)
Во Дворце Гейдара Алиева прошел потрясающий юбилей композитора Эльдара Мансурова (ВИДЕО, ФОТО)
Во Дворце Гейдара Алиева прошел потрясающий юбилей композитора Эльдара Мансурова (ВИДЕО, ФОТО)
Во Дворце Гейдара Алиева прошел потрясающий юбилей композитора Эльдара Мансурова (ВИДЕО, ФОТО)
Во Дворце Гейдара Алиева прошел потрясающий юбилей композитора Эльдара Мансурова (ВИДЕО, ФОТО)
Во Дворце Гейдара Алиева прошел потрясающий юбилей композитора Эльдара Мансурова (ВИДЕО, ФОТО)
Во Дворце Гейдара Алиева прошел потрясающий юбилей композитора Эльдара Мансурова (ВИДЕО, ФОТО)
Во Дворце Гейдара Алиева прошел потрясающий юбилей композитора Эльдара Мансурова (ВИДЕО, ФОТО)
Во Дворце Гейдара Алиева прошел потрясающий юбилей композитора Эльдара Мансурова (ВИДЕО, ФОТО)
Во Дворце Гейдара Алиева прошел потрясающий юбилей композитора Эльдара Мансурова (ВИДЕО, ФОТО)
Во Дворце Гейдара Алиева прошел потрясающий юбилей композитора Эльдара Мансурова (ВИДЕО, ФОТО)
Во Дворце Гейдара Алиева прошел потрясающий юбилей композитора Эльдара Мансурова (ВИДЕО, ФОТО)
Во Дворце Гейдара Алиева прошел потрясающий юбилей композитора Эльдара Мансурова (ВИДЕО, ФОТО)
Во Дворце Гейдара Алиева прошел потрясающий юбилей композитора Эльдара Мансурова (ВИДЕО, ФОТО)
Во Дворце Гейдара Алиева прошел потрясающий юбилей композитора Эльдара Мансурова (ВИДЕО, ФОТО)
Во Дворце Гейдара Алиева прошел потрясающий юбилей композитора Эльдара Мансурова (ВИДЕО, ФОТО)
Во Дворце Гейдара Алиева прошел потрясающий юбилей композитора Эльдара Мансурова (ВИДЕО, ФОТО)
Во Дворце Гейдара Алиева прошел потрясающий юбилей композитора Эльдара Мансурова (ВИДЕО, ФОТО)
Во Дворце Гейдара Алиева прошел потрясающий юбилей композитора Эльдара Мансурова (ВИДЕО, ФОТО)
Во Дворце Гейдара Алиева прошел потрясающий юбилей композитора Эльдара Мансурова (ВИДЕО, ФОТО)
Во Дворце Гейдара Алиева прошел потрясающий юбилей композитора Эльдара Мансурова (ВИДЕО, ФОТО)
Во Дворце Гейдара Алиева прошел потрясающий юбилей композитора Эльдара Мансурова (ВИДЕО, ФОТО)
Во Дворце Гейдара Алиева прошел потрясающий юбилей композитора Эльдара Мансурова (ВИДЕО, ФОТО)
Во Дворце Гейдара Алиева прошел потрясающий юбилей композитора Эльдара Мансурова (ВИДЕО, ФОТО)
Во Дворце Гейдара Алиева прошел потрясающий юбилей композитора Эльдара Мансурова (ВИДЕО, ФОТО)
Во Дворце Гейдара Алиева прошел потрясающий юбилей композитора Эльдара Мансурова (ВИДЕО, ФОТО)
Во Дворце Гейдара Алиева прошел потрясающий юбилей композитора Эльдара Мансурова (ВИДЕО, ФОТО)
Во Дворце Гейдара Алиева прошел потрясающий юбилей композитора Эльдара Мансурова (ВИДЕО, ФОТО)
Во Дворце Гейдара Алиева прошел потрясающий юбилей композитора Эльдара Мансурова (ВИДЕО, ФОТО)
Во Дворце Гейдара Алиева прошел потрясающий юбилей композитора Эльдара Мансурова (ВИДЕО, ФОТО)
Во Дворце Гейдара Алиева прошел потрясающий юбилей композитора Эльдара Мансурова (ВИДЕО, ФОТО)
Во Дворце Гейдара Алиева прошел потрясающий юбилей композитора Эльдара Мансурова (ВИДЕО, ФОТО)
Во Дворце Гейдара Алиева прошел потрясающий юбилей композитора Эльдара Мансурова (ВИДЕО, ФОТО)
Во Дворце Гейдара Алиева прошел потрясающий юбилей композитора Эльдара Мансурова (ВИДЕО, ФОТО)
Во Дворце Гейдара Алиева прошел потрясающий юбилей композитора Эльдара Мансурова (ВИДЕО, ФОТО)
Во Дворце Гейдара Алиева прошел потрясающий юбилей композитора Эльдара Мансурова (ВИДЕО, ФОТО)
Во Дворце Гейдара Алиева прошел потрясающий юбилей композитора Эльдара Мансурова (ВИДЕО, ФОТО)
Во Дворце Гейдара Алиева прошел потрясающий юбилей композитора Эльдара Мансурова (ВИДЕО, ФОТО)
Во Дворце Гейдара Алиева прошел потрясающий юбилей композитора Эльдара Мансурова (ВИДЕО, ФОТО)
Во Дворце Гейдара Алиева прошел потрясающий юбилей композитора Эльдара Мансурова (ВИДЕО, ФОТО)
Во Дворце Гейдара Алиева прошел потрясающий юбилей композитора Эльдара Мансурова (ВИДЕО, ФОТО)
Во Дворце Гейдара Алиева прошел потрясающий юбилей композитора Эльдара Мансурова (ВИДЕО, ФОТО)
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