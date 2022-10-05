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Праздник для книголюбов! Торжественное открытие VIII Бакинской международной книжной выставки (ФОТО)

Культура Материалы 5 октября 2022 13:38 (UTC +04:00)
Праздник для книголюбов! Торжественное открытие VIII Бакинской международной книжной выставки (ФОТО)

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend Life/ - В Экспо-центре состоялось торжественное открытие VIII Бакинской международной книжной выставки, сообщает в среду Trend Life.

Книжная выставка проходит при организации министерства культуры Азербайджана 5-9 октября и посвящена "Году города Шуша".

В торжественном открытии выставки приняли участие видные общественные деятели, известные представители науки, литературы, культуры, искусства, а также представители дипломатических миссий, аккредитованных в нашей стране, зарубежные гости.

Выступая на открытии международной выставки, заместитель премьер-министра Азербайджана Али Ахмедов отметил, что книги играют большую роль в жизни людей. Без книг невозможно представить жизнь, культуру, развитие.

Было подчеркнуто, что сфера книгоиздания находится в центре внимания азербайджанского государства.

Министр культуры Азербайджана Анар Керимов в своем выступлении рассказал о большом внимании азербайджанского государства к литературной сфере и ее представителям.

Было отмечено проведение на государственном уровне юбилеев видных представителей литературы - 190-летия Хуршидбану Натаван, 130-летия Ахмеда Джавада, 140-летия Гусейна Джавида, 150-летия Омара Фаига Неманзаде.

Министр отметил, что в этом году почетным гостем выставки является Турция.

В своем выступлении замминистра культуры и туризма Турции Сердар Чам отметил важное значение проведения книжной выставки.

Он рассказал о связях между литераторами, деятелями искусства и представителями культуры Азербайджана и Турции.

Председатель Союза писателей Азербайджана, народный писатель Анар Рзаев подчеркнул, что праздник книги - это праздник всего народа.

"Книги объединяют людей, я счастлив, что в Азербайджане проводится такое прекрасное, масштабное мероприятие, как Бакинская международная книжная выставка", - сказал народный писатель.

Отметим, что на выставке представлены более 60 организаций из 16 стран, 118 местных издательств и предприятий, связанных с книжным искусством.

В мероприятиях в рамках выставки примут участие народные писатели и поэты Азербайджана, молодые авторы и известные зарубежные литераторы.

Наряду с этим, в рамках выставки будут проведены мастер-классы для детей и взрослых, презентации книг на актуальные темы, автограф-сессии, конференции, симпозиумы, часы художественной декламации и музыки, а также будет создана площадка для сотрудничества между субъектами сектора книжной индустрии.

За время проведения выставки запланировано проведение более 200 мероприятий различных форматов.

Страна-почетный гость VIII Бакинской международной книжной выставки - Турция.

Почетные авторы VIII Бакинской международной книжной выставки - народный поэт Рамиз Ровшан и известный поэт Агшин Енисей. В течение 5 дней выставки будут организованы мероприятия различного формата с их участием.

Для посетителей выставки от станций метро "Эльмляр Академиясы", "28 Мая" и "Кероглу" будут курсировать автобусы в направлении Экспо-центра.

Время работы выставки: 10:00 - 20:00.

Праздник для книголюбов! Торжественное открытие VIII Бакинской международной книжной выставки (ФОТО)
Праздник для книголюбов! Торжественное открытие VIII Бакинской международной книжной выставки (ФОТО)
Праздник для книголюбов! Торжественное открытие VIII Бакинской международной книжной выставки (ФОТО)
Праздник для книголюбов! Торжественное открытие VIII Бакинской международной книжной выставки (ФОТО)
Праздник для книголюбов! Торжественное открытие VIII Бакинской международной книжной выставки (ФОТО)
Праздник для книголюбов! Торжественное открытие VIII Бакинской международной книжной выставки (ФОТО)
Праздник для книголюбов! Торжественное открытие VIII Бакинской международной книжной выставки (ФОТО)
Праздник для книголюбов! Торжественное открытие VIII Бакинской международной книжной выставки (ФОТО)
Праздник для книголюбов! Торжественное открытие VIII Бакинской международной книжной выставки (ФОТО)
Праздник для книголюбов! Торжественное открытие VIII Бакинской международной книжной выставки (ФОТО)
Праздник для книголюбов! Торжественное открытие VIII Бакинской международной книжной выставки (ФОТО)
Праздник для книголюбов! Торжественное открытие VIII Бакинской международной книжной выставки (ФОТО)
Праздник для книголюбов! Торжественное открытие VIII Бакинской международной книжной выставки (ФОТО)
Праздник для книголюбов! Торжественное открытие VIII Бакинской международной книжной выставки (ФОТО)
Праздник для книголюбов! Торжественное открытие VIII Бакинской международной книжной выставки (ФОТО)
Праздник для книголюбов! Торжественное открытие VIII Бакинской международной книжной выставки (ФОТО)
Праздник для книголюбов! Торжественное открытие VIII Бакинской международной книжной выставки (ФОТО)
Праздник для книголюбов! Торжественное открытие VIII Бакинской международной книжной выставки (ФОТО)
Праздник для книголюбов! Торжественное открытие VIII Бакинской международной книжной выставки (ФОТО)
Праздник для книголюбов! Торжественное открытие VIII Бакинской международной книжной выставки (ФОТО)
Праздник для книголюбов! Торжественное открытие VIII Бакинской международной книжной выставки (ФОТО)
Праздник для книголюбов! Торжественное открытие VIII Бакинской международной книжной выставки (ФОТО)
Праздник для книголюбов! Торжественное открытие VIII Бакинской международной книжной выставки (ФОТО)
Праздник для книголюбов! Торжественное открытие VIII Бакинской международной книжной выставки (ФОТО)
Праздник для книголюбов! Торжественное открытие VIII Бакинской международной книжной выставки (ФОТО)
Праздник для книголюбов! Торжественное открытие VIII Бакинской международной книжной выставки (ФОТО)
Праздник для книголюбов! Торжественное открытие VIII Бакинской международной книжной выставки (ФОТО)
Праздник для книголюбов! Торжественное открытие VIII Бакинской международной книжной выставки (ФОТО)
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