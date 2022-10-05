Праздник для книголюбов! Торжественное открытие VIII Бакинской международной книжной выставки (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Экспо-центре состоялось торжественное открытие VIII Бакинской международной книжной выставки, сообщает в среду Trend Life.

Книжная выставка проходит при организации министерства культуры Азербайджана 5-9 октября и посвящена "Году города Шуша".

В торжественном открытии выставки приняли участие видные общественные деятели, известные представители науки, литературы, культуры, искусства, а также представители дипломатических миссий, аккредитованных в нашей стране, зарубежные гости.

Выступая на открытии международной выставки, заместитель премьер-министра Азербайджана Али Ахмедов отметил, что книги играют большую роль в жизни людей. Без книг невозможно представить жизнь, культуру, развитие.

Было подчеркнуто, что сфера книгоиздания находится в центре внимания азербайджанского государства.

Министр культуры Азербайджана Анар Керимов в своем выступлении рассказал о большом внимании азербайджанского государства к литературной сфере и ее представителям.

Было отмечено проведение на государственном уровне юбилеев видных представителей литературы - 190-летия Хуршидбану Натаван, 130-летия Ахмеда Джавада, 140-летия Гусейна Джавида, 150-летия Омара Фаига Неманзаде.

Министр отметил, что в этом году почетным гостем выставки является Турция.

В своем выступлении замминистра культуры и туризма Турции Сердар Чам отметил важное значение проведения книжной выставки.

Он рассказал о связях между литераторами, деятелями искусства и представителями культуры Азербайджана и Турции.

Председатель Союза писателей Азербайджана, народный писатель Анар Рзаев подчеркнул, что праздник книги - это праздник всего народа.

"Книги объединяют людей, я счастлив, что в Азербайджане проводится такое прекрасное, масштабное мероприятие, как Бакинская международная книжная выставка", - сказал народный писатель.

Отметим, что на выставке представлены более 60 организаций из 16 стран, 118 местных издательств и предприятий, связанных с книжным искусством.

В мероприятиях в рамках выставки примут участие народные писатели и поэты Азербайджана, молодые авторы и известные зарубежные литераторы.

Наряду с этим, в рамках выставки будут проведены мастер-классы для детей и взрослых, презентации книг на актуальные темы, автограф-сессии, конференции, симпозиумы, часы художественной декламации и музыки, а также будет создана площадка для сотрудничества между субъектами сектора книжной индустрии.

За время проведения выставки запланировано проведение более 200 мероприятий различных форматов.

Страна-почетный гость VIII Бакинской международной книжной выставки - Турция.

Почетные авторы VIII Бакинской международной книжной выставки - народный поэт Рамиз Ровшан и известный поэт Агшин Енисей. В течение 5 дней выставки будут организованы мероприятия различного формата с их участием.

Для посетителей выставки от станций метро "Эльмляр Академиясы", "28 Мая" и "Кероглу" будут курсировать автобусы в направлении Экспо-центра.

Время работы выставки: 10:00 - 20:00.