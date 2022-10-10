Тарлан Гулиев: Жизнь, проведенная в любви (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли состоялось мероприятие "Жизнь, проведенная в любви", посвященное 60-летию видного ученого-филолога, доктора филологических наук, заведующего отделением "Гуманитарные науки" БМА, профессора Тарлана Гулиева, сообщает Trend Life.

На открытии вечера ректор БМА, народный артист Азербайджана и СССР, профессор Фархад Бадалбейли высоко оценил творчество Тарлана Гулиева, который на протяжении многих лет успешно пропагандирует арузский стих, азербайджанскую классическую литературу и национальный язык.

Выступившие доцент БМА Нурида Исмаилзаде, депутат Милли Меджлиса Джейхун Мамедов, заслуженный деятель искусств Гюльназ Абдуллазаде, секретарь Союза писателей Азербайджана Ильгар Фахми, заведующий отделом Института фольклора Национальной академии наук Азербайджана Физули Баят, директор Центра мониторинга при Комиссии по государственному языку Севиндж Алиева, заслуженный журналист Халид Ниязов поздравили Тарлана Гулиева с юбилеем и пожелали дальнейших творческих успехов. Гостям был продемонстрирован видеоклип о жизни и творчестве Тарлана Гулиева, концертная программа с участием талантливых студентов БМА, прозвучали произведения Тофига Гулиева, Арифа Меликов, Фикрета Амирова, народные композиции.

Тарлан Гулиев выразил признательность за организацию вечера.