Герои Джалила Мамедгулузаде заговорили на английском языке – премьера в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На сцене Азербайджанского государственного академического музыкального театра в Баку состоялась премьера спектакля "Anamın kitabı" (Книга моей матери) на основе одноименного произведения Джалила Мамедгулузаде, сообщили Trend Life в театре.

В спектакле, поставленном на английском языке, заняты актеры из разных театров страны. Постановка является проектом министерства культуры Азербайджана.

Перед показом режиссер-постановщик спектакля Ирада Гезалова в беседе с Trend Life отметила, что порой сложно было совместить графики всех актеров, занятых в проекте.

"Объединить в одном проекте актеров разных театров задача не из легких. Порой время репетиций нашего спектакля совпадало с репетициями в театрах, где служат актеры. То есть возникали некоторые сложности с координацией творческой труппы, но при содействии министерства культуры мы их решили. К тому же директора и главные режиссеры всех театров очень отзывчиво отнеслись к нашей работе над постановкой "Anamın kitabı", - сказала Гезалова, добавив, что спектакль поставлен в современной интерпретации.

В своем выступлении перед показом первый заместитель министра культуры Азербайджана Эльнур Алиев отметил, что спектакль, который поставлен по произведению известного азербайджанского драматурга Джалила Мамедгулузаде, демонстрируется сегодня на английском языке.

Он добавил, что спектакль на английском языке – это хорошая возможность для его участия в международных фестивалях.

Говоря о работе актеров в англоязычном спектакле, Эльнур Алиев подчеркнул, что для них была организована обучающая языковая программа.

Затем зрителям был представлен спектакль, действие которого разворачивается в офисе, где между тремя братьями не прекращаются споры из-за различий в языке, на котором они говорят, религии и мировоззрения. Мать призывает сыновей не забывать о национальных ценностях, выучить родной язык, сыновья же стремятся соответствовать запросам современного мира и новых тенденций. Разногласия между сыновьями разрывают сердце матери…

Спектакль получился динамичным, с юмором, живыми монологами, зажигательной музыкой. Много интересных и современных находок было и в оформлении спектакля. Актеры прекрасно справились с поставленной задачей. Сложно было поверить, что некоторые из них шесть месяцев назад вообще не говорили на английском языке.

Зрители тепло и эмоционально приняли спектакль, сопровождая выступление артистов бурными аплодисментами.

Режиссер-постановщик спектакля - Ирада Гезалова, художник-постановщик – Вюсал Рагим, видеоинженер – Мурад Гасанов, постановщик боевых сцен и танцев – народный артист Азербайджана Пярвиз Мамедрзаев, режиссер – Заур Алиев.

В постановке заняты актеры академического музыкального театра Гусейн Алили, Ниджат Али, Самедзаде Хасиев, Заур Алиев, Али Керимов, артистка балета Ирана Керимова, а также переводчик театра Шамхал Насиббейли.

Также в ролях Лала Сулейманова (Государственный академический национальный драматический театр), Нурлан Сулейманлы и Айгюн Фатуллаева (Государственный театр юного зрителя), Туркан Шахмарлы (Бакинский детско-юношеский театр), Самая Гуламзаде (Инклюзивный театр ƏSA).