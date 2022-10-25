Известные деятели культуры Азербайджана и Турции выступят в Баку с концертом "История братства" (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В Государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева, 31 октября в 20.00, состоится концерт "Qardaşlıq salnaməsi" (История братства), с участием известных деятелей культуры Азербайджана и Турции, сообщает Trend Life.

Вечер посвящен Году города Шуша и Дню республики в Турции, который отмечается 29 октября.

В концертной программе в сопровождении мугамного ансамбля "Xarıbülbül" под управлением заслуженного артиста, тариста Алиаги Садиева выступят народные артисты Азербайджана Назакет Темурова, Тейюб Асланов, заслуженные артисты Фехруз Сехавет, Эхтирам Гусейнов, исполнители из Турции, представители T.C.Kültür ve Turizm Bakanlığı – Дунья Текин, Озлем Унгёр, Зафер Албайрак, Илькер Гёккая и Мустафа Гёка Ферах.

Билеты во всех кассах города и онлайн https://iticket.az/events/concerts/susa-ili-cercivesinde-qardasliq-salnamesi-adli-konsert-ne/75760

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