Обучая – учусь: Путь открытия актером собственной природы (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках проекта министерства культуры Азербайджана "Öyrədərək öyrənirəm" ("Обучая – учусь") выпускник Театрального института имени Б.Щукина (Россия), актер Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна Абдулла Эльшадлы провел в Ленкоранском государственном драматическом театре занятия на тему "Путь открытия актером собственной природы к созданию образа. Психофизические этапы системы К.С. Станиславского", сообщили Trend Life в министерстве.

Занятия, основанные на системе Константина Станиславского, проходили в течение пяти дней. Итоговый экзамен состоялся на пятый день занятий, на нем были представлены импровизированные этюды.

Напомним, что в рамках проекта "Öyrədərək öyrənirəm" ранее мастер-классы провели народные артисты Бахтияр Ханызаде и Пярвиз Мамедрзаев.

В ноябре-декабре в рамках проекта мастер-классы планируется провести в Сальянском государственном кукольном театре, Гахском государственном кукольном театре, Физулинском государственном драматическом театре, Газахском государственном драматическом театре, Сумгайытском государственном драматическом театре