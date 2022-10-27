В Киеве прошел вечер, посвящённый видному переводчику азербайджанской литературы Мыколе Мирошныченко (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Киеве в Национальном музее литературы Украины состоялось литературно-художественное мероприятие, приуроченное к 75-летию с года рождения видного переводчика азербайджанской литературы, поэта, литературоведа Мыколы Мирошныченко (1947-2009), сообщила Trend Life организатор мероприятия Марина Гончарук. Проект реализован при поддержке международной организации по развитию культурных и бизнес-отношений HUNAZ (председатель Назим Агамалиев) и содействии Национального союза писателей Украины.

Мыкола Мирошныченко - один из самых выдающихся украинских переводчиков азербайджанской литературы. Он в совершенстве владел азербайджанским, турецким, старотурецким, крымскотатарским. Перевел на украинский язык десятки азербайджанских поэтов, среди которых Афзаладдин Хагани, Низами Гянджеви, Мехсети, Имадеддин Насими, Мухаммед Физули, Мирза Шафи Вазех, Мирза Алекпер Сабир, Мухаммед Гади, Мамед Араз, Бахтияр Вагабзаде, Фикрет Годжа, Гусейн Джавид, Осман Сарывелли, Сулейман Рустам, Расул Рза, Рамиз Ровшан и другие. Важным вкладом Мыколы Мирошныченко в украинско-азербайджанский литературный процесс является издание в 2006 году в киевском издательстве "Этнос" двухтомной "Антологии азербайджанской поэзии". Первый том охватывает период ХІІ — начало ХХ вв., а второй том ХХ— начало ХХІ века. В 2007 году решением Президиума Национального союза писателей Украины за реализацию данного проекта Мыколе Мирошныченко была присуждена Национальная литературная премия имени Максыма Рыльского.

На открытии вечера Марина Гончарук отметила, что много для популяризации литературного и переводческого наследия Мирошныченко было сделано при содействии экс-генерального секретаря ТЮРКСОЙ (2008-2022), профессора Дюсена Касеинова. Было озвучено приветственное слово от главы Национального союза писателей Украины Михаила Сыдоржевского.

Заместитель генерального директора Национального музея литературы Украины (НМЛУ) Раиса Сенникова рассказала о сотрудничестве музея с выдающимся поэтом. Заместитель директора поблагодарила за передачу в фонд музея литературы, которая была издана по инициативе и содействии Дюсена Касеинова и свидетельствует о плодотворном развитии украинско-тюркского сотрудничества. Среди таких - изданная в Баку на азербайджанском языке монография Агатангела Крымского "Низами и его современники".

Известный украинский писатель азербайджанского происхождения, лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко, лауреат медали Низами Гянджеви международной организации тюркской культуры TÜRKSOY Григорий Гусейнов рассказал о дружбе с Мыколой и плодотворном сотрудничестве с ним в сфере литературы.

Украинский писатель, учёный казахского происхождения Рустем Жангожа рассказал о том, что Мыкола Мирошныченко был мастером экспериментальной и зрительной поэзии, возрождал подзабытые поэтические фигуры, переносил на украинскую литературную почву редкие формы восточной поэзии (рубаи, туюг, газель, пантун, мухтамилат, мурабба), экспериментировал с разными поэтическими формами и жанрами.

В рамках мероприятия было объявлено о вручении грамот Национального союза писателей Украины профессору Дюсену Касеинову и председателю международной организации по развитию культурных и бизнес-отношений HUNAZ Назиму Агамалиеву за содействие в проведении мероприятия.

В рамках художественной части мероприятия выступила артистка Национального академического оркестра народных инструментов НАОНІ Марина Вишневская, которая виртуозно на бандуре исполнила азербайджанскую народную песню "Сары гялин" и "Ноктюрн" Фикрета Амирова. Студент Киевского национального университета культуры и искусств Давид Гогия исполнил "Сары гялин" на гитаре. А студент Центрального Государственного Университета им.В.Вынныченко Эмиль Мусаев продекламировал авторский стих Мирошныченко "Огромный саз" на азербайджанском языке (переводчик - азербайджанский украинист Аббас Абдулла), а студентка Киевского национального университета культуры и искусств Дарья Пономаренко продекламировала авторский стих Мирошниченко "Баку" из цикла поэзий "Заметки из города Ветров", посвященные Азербайджану.

В рамках мероприятия также была организована выставка книг и рукописей Мыколы Мирошныченко. На вечере приняли участие писатели, литераторы, журналисты, студенты киевских вузов, представители дипломатических миссий.