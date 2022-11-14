Белла чао: Зия Шихлинский снимает фильм об участнике итальянского движения Сопротивления Тахире Исаеве

БАКУ /Trend Life/ - Заслуженный деятель искусств Азербайджана, известный кинорежиссер Зия Шихлинский работает над документальным фильмом, посвященном жизненному пути участника Второй мировой войны и итальянского движения Сопротивления Тахира Исаева (1922 – 2001 годы), сообщил Trend Life сам режиссер.

По словам заслуженного деятеля искусств, документальная кинолента будет называться "Белла чао".

"На данном этапе работы над фильмом мы завершили съемки, которые прошли в Газахе. Оператором фильма является заслуженный деятель искусств Юрий Варновский. Киноленту планируется показать в конце апреля 2023 года, к годовщине со дня рождения Тахира Исаева", - подчеркнул режиссер.

Зия Шихлинский добавил, что также на днях в Музее литературы в Газахе прошел показ его фильма "Хроника нелегких дней".

Отметим, что в 1942 году Тахир Исаев в сражении под Моздоком получил тяжелое ранение и попал в плен. В марте 1943 года вместе с небольшой группой военнопленных Исаев был отправлен для очистки района города Бергамо близ Милана, пострадавшего от бомбардировок. Здесь ему удалось совершить побег и присоединиться к партизанскому отряду.

25 апреля 1945 года во время антифашистского восстания в Италии Тахир Исаев отличился в боях за Милан, а днем ранее, 24 апреля, участвовал в штурме города Бергамо. В этом же году Исаев стал почетным гражданином города Милан.

После войны в 1945 году Исаев вернулся в Азербайджан. Затем он обосновался в Рустави (Грузия), а уже позднее вновь вернулся на Родину. В общей сложности, Исаев был обладателем 36 орденов и медалей.

"Белла чао" (итал. Bella ciao - Прощай, красавица) - народная итальянская песня, исполнявшаяся участниками движения Сопротивления в Моденских горах во время Второй мировой войны.