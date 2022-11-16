Музыкальный фестиваль в честь юбилея Фикрета Амирова – в Баку и Гяндже звучат сочинения выдающегося композитора (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - По случаю 100-летия со дня рождения выдающегося азербайджанского композитора, народного артиста СССР Фикрета Амирова министерство культуры Азербайджана проводит музыкальный фестиваль, сообщает Trend Life.

В программу фестиваля, проходящего 12-23 ноября, включены серии концертных программ и спектаклей.

Так, в рамках фестиваля на сцене Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в Баку представлена концертная программа.

В своем выступлении на вечере музыковед, доктор философии по искусствоведению Саадят Тахмиразгызы рассказала о творчестве выдающегося композитора.

Было отмечено, что Фикрет Амиров создал ценные произведения, обращаясь практически ко всем музыкальным жанрам. Его произведения являются яркими страницами в нашей музыкальной истории. Эти образцы всегда актуальны своим художественным содержанием, высоким философским и психологическим аспектом. Творчество композитора основывается на национальных корнях и профессионализме. Придерживаясь этой идеи на протяжении всей своей деятельности, композитор заложил основы жанра симфонического мугама, не имеющего аналогов в мировой музыке.

Далее, в сопровождении Азербайджанского государственного оркестра народных инструментов (художественный руководитель и главный дирижер – народный артист Агаверди Пашаев) выступили народные артисты - Егяна Ахундова (фортепиано), Тейюб Асланов (ханенде), лауреат республиканских и международных конкурсов, президентская стипендиатка Лала Ибрагимова (сопрано).

В программе прозвучали сочинения Фикрета Амирова. В начале концерта оркестр исполнил фрагмент из балета Фикрета Амирова "Тысяча и одна ночь". На вечере также прозвучала ария Дильбер из оперы "Севиль", "Kor ərəbin mahnısı" (Песня слепого араба), написанная Амировым к постановке пьесы "Шейх Санан" Гусейна Джавида и "Концерт для фортепиано с оркестром народных инструментов".

Отметим, что ранее в рамках музыкального фестиваля на сцене Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета был показан балет Фикрета Амирова "Низами", в Гянджинской государственной филармонии имени Фикрета Амирова труппа Театра оперы и балета представила оперу "Севиль".