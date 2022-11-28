Все краски Фестиваля короткометражных спектаклей 4.4 в Баку – яркие постановки, тренинги, обсуждения (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках второго Фестиваля короткометражных спектаклей 4.4 (4.4 Qısa Tamaşalar Festivalı) в Баку, организованного министерством культуры Азербайджана и Teatro.az с 25 по 30 ноября, прошел ряд мероприятий, сообщает Trend Life.

Фестиваль посвящен "Году города Шуша".

В Государственном академическом музыкальном театре зрителям были представлены спектакли – режиссера Гусарского государственного лезгинского драматического театра Алияра Алиева "Пони" по одноименному произведению казахского драматурга Мурата Колганата, режиссера Лянкяранского государственного драматического театра Тарлана Абдуллаева "Кровавое повествование" по одноименному произведению Ильгара Фахми, режиссера Государственного театра Yuğ Микаила Микаилова "Клоун Bizzz" по произведению румынского писателя Матея Вишнека "Требуется старый клоун". В Центре творчества Максуда Ибрагимбекова вне конкурса был показан моноспектакль народного артиста Вагифа Асадова "Фисташковое дерево" по одноименному произведению выдающегося писателя и драматурга Максуда Ибрагимбекова, посвященный памяти мастеров национальной культуры.

Кроме того, состоялся тренинг на тему "Импровизация" режиссера грузинского театра Movement Theatre Иосифа Бакурадзе.

Члены жюри провели встречу с участниками и гостями фестиваля, на которой были обсуждены представленные театральные спектакли. В состав жюри входят – заслуженный деятель искусств, театровед, профессор Исрафил Исрафилов (председатель), профессор Государственной консерватории Чукурова (Турция), народный артист Джахангир Новрузов, заслуженный деятель искусств, театровед, профессор Айдын Талыбзаде, заслуженный деятель искусств, режиссер Мехрибан Алекберзаде, заслуженный деятель искусств, писатель-драматург, профессор Али Амирли.

Главная цель проекта – отразить в театральных постановках историческую победу Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне, развитие и привнесение новых инициатив в театральное искусство. Из более 20 спектаклей, представленных на фестиваль, 12 были включены в его программу. Из них шесть – это постановки бакинских, а четыре – действующих в регионах государственных театров, две постановки – работы независимых театров. В программу фестиваля также вошли шесть внеконкурсных спектаклей. Коллектив Тбилисского академического театра имени Котэ Марджанишвили представит зрителям спектакль по произведению "Крейцерова соната" Льва Толстого.

Насыщенная фестивальная программа не ограничивается только показами спектаклей. В рамках фестиваля, в котором принимают участие около пятидесяти зарубежных гостей, любители театра смогут принять участие в различных мастер-классах, тренингах и панельных дискуссиях с участием известных театральных специалистов.

С полной программой фестиваля можно ознакомиться по ссылке https://www.facebook.com/4.4festival

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