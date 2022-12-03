Бесценный источник знаний - Xalq Bank издал книгу Лятифа Керимова "Азербайджанский ковер" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку в головном офисе Xalq Bank в рамках проекта Xalq Əmanəti (Народное достояние) состоялась презентация книги выдающегося Мастера, народного художника Азербайджана Лятифа Керимова (1906-1991 годы), сообщает Trend Life.

22-й выпуск проекта Xalq Əmanəti - художественный альбом, подготовленный на азербайджанском и английском языках, был заново издан на основе книги Лятифа Керимова "Азербайджанский ковер", опубликованной в 1961 году в городе Ленинград (ныне Санкт-Петербург, Россия).

Книга "Азербайджанский ковер" носит энциклопедический характер, она является бесценным источником для изучения классических азербайджанских ковров. Издание служит незаменимым пособием с точки зрения богатства национальных узоров для всех специалистов по коврам, художников, народных мастеров, любителей, занимающихся ковроткачеством, керамикой, вышивкой, настенной росписью.

В мероприятии приняли участие общественные деятели, известные представители культуры и искусства, ученики выдающегося Мастера, его родные и близкие.

Вечер открыла заслуженная артистка, телеведущая Диляра Салим, которая подчеркнула значимость издания, подчеркнув, что книга является ценным источником для исследователей искусства ковроткачества.

Ведущая отметила, что азербайджанский ковер – национальное достояние нашего народа, ковры окружают нас с самого детства, завораживая неисчерпаемым сплетением узоров, богатством и разнообразием красок.

"Ковровое искусство - жемчужина, философия азербайджанской культуры. Эту философию исследовал выдающийся Мастер, известный художник в области ковроткачества Лятиф Керимов. Его вклад в развитие азербайджанского коврового искусства, его наследие – это монументальный труд, глубокая и ценная по своему содержанию книга "Азербайджанский ковер". Xalq Bank в рамках проекта Xalq Əmanəti заново издал данную книгу. Издание – богатый источник информации, знаний, накопленных Мастером", - сказала Диляра Салим.

Председатель Союза художников Азербайджана, народный художник Фархад Халилов подчеркнул, что Xalq Bank издал прекрасную по своему содержанию и художественному оформлению книгу.

"Все книги, издаваемые Xalq Bank, прекрасны, они направлены на сохранение и передачу будущим поколениям культурного наследия Азербайджана. Книга Лятифа Керимова занимает среди них особое место. Лятиф Керимов был фантастическим, удивительным человеком, и данное издание поможет познакомиться с ним ближе, более широко узнать о его вкладе в искусство азербайджанского ковра. Лятиф Керимов – яркая личность в азербайджанской культуре, его кругозор был удивительным", - сказал Фархад Халилов.

Народный художник Азербайджана, художник по коврам Эльдар Микаилзаде в своем выступлении рассказал о важном значении презентуемого издания в продвижении азербайджанского коврового искусства. Было отмечено, что исследовательская работа Керимова оказала и продолжает оказывать большое влияние на деятелей культуры, связанных с искусством ковроткачества.

Заслуженный деятель искусств, доктор искусствоведения, профессор Кюбра Алиева поделилась воспоминаниями о своем учителе.

"26 лет я работала рядом с Лятифом Керимовым, и знаю какой талантливой, выдающейся личностью он был. Научные труды Лятифа Керимова имеют огромное значение", - сказала Кюбра Алиева.

Народный художник Азербайджана, художник по коврам Айдын Раджабов назвал издание книги прекрасной инициативой Xalq Bank.

"Книга Лятифа Керимова является настольной для художников по коврам, и конечно, ее значимость бесценна. Издание "питает" большинство исследовательских работ по ковровому искусству, появившихся после него. Лятиф Керимов оставил азербайджанскому народу большое наследие", - добавил Айдын Раджабов.

Председатель правления ОАО "Азерхалча", заслуженный деятель искусств Эмин Мамедов выразил признательность Xalq Bank за издание первого тома трехтомника "Азербайджанский ковер", который является энциклопедией азербайджанского коврового искусства.

"Книга, вышедшая в свет в начале 1960-х годов, заново издана на азербайджанском, английском языках. Это значимый проект. Как известно, Xalq Bank передает свои издания в различные музеи мира, экспонирует на различных выставках, внося вклад в пропаганду азербайджанской культуры и искусства", - сказал Эмин Мамедов.

Выступая от имени семьи Лятифа Керимова, его правнучка, заведующая отделом традиционных технологий Азербайджанского национального музея ковра Авшан Рзаева выразила благодарность Xalq Bank и всем присутствующим на мероприятии за память и пропаганду творческого и научного наследия Лятифа Керимова.

Далее гости мероприятия ознакомились с книгой "Азербайджанский ковер" и экспозицией работ Лятифа Керимова.

Отметим, что Лятиф Керимов вошел в историю азербайджанской культуры не только как выдающийся орнаменталист и художник по коврам, но и как глубокий исследователь и ученый, впервые всесторонне проанализировавший искусство ковра как отдельную область искусства и науки.

Произведение Керимова "Азербайджанский ковер" в новой редакции сохранило свое содержание и основную структуру. В этом исследовании ковры впервые разделены на две части - безворсовые и ворсовые, определены четыре основных этапа их развития. Автор впервые разделил ковровые школы Азербайджана на такие виды и группы, как Губа-Ширванская, Гянджа-Газахская, Карабахская и Тебризская, а их в свою очередь на отдельные группы. Керимов, хоть и кратко, провел в этой книге анализ художественно-технических характеристик ковров, входящих в эти группы. За 20 лет исследовательской работы Лятиф Керимов собрал 1300 элементов, представляющих центры ковроткачества Азербайджана. Графические рисунки большинства из них размещены в его работе, отмечены их названия. Подчеркивая то, что азербайджанские ковры сформировались задолго до нашей эры, Керимов отмечает, что азербайджанское ковроткачество достигло своего этапа развития не в XVIII веке, как утверждают зарубежные востоковеды и искусствоведы, а гораздо раньше. Сегодня уже известно, что еще до нашей эры в связи с развитием торговли в Азербайджане, прикладные искусства, в том числе искусство ковроткачества, находились на высоком уровне развития. Это подтверждается образцами устного народного творчества, письменными источниками и фрагментами ковров, найденными при археологических раскопках.

Лятиф Керимов был не только глубоким исследователем коврового искусства, но и талантливым художником-орнаменталистом. Начиная с 1950-годов, Керимов создал сотни портретных и орнаментальных ковров, оставив богатое наследие. Эти произведения хранятся в азербайджанских, европейских, американских музеях и частных коллекциях.

Первым инициатором и создателем первого в мире музея ковров был именно Лятиф Керимов. В 1980 году по его инициативе на факультете живописи Азербайджанского государственного университета искусств и культуры был открыт отдел ковроткачества, где Керимов лично руководил подготовкой художников по ковру, а также был составителем учебных программ.

Со дня основания Национальной академии наук Азербайджана (1945 год) и до конца своей жизни Лятиф Керимов работал заведующим отделом ковров в Институте архитектуры и искусства НАНА. Наряду с этим, он подготовил многих специалистов в области науки о коврах.

Проект Xalq Əmanəti (Народное достояние) реализуется Xalq Bank с 2010 года и нацелен на сохранение культурного наследия нашего народа, передачу его будущим поколениям и ознакомление мира с национальными духовными ценностями Азербайджана. Изданные в рамках этого проекта книги публикуются на трех языках - азербайджанском, английском и русском. Издания передаются в дар высшим и средним учебным заведениям страны, детским домам и библиотекам, различным фондам, государственным учреждениям, посольствам и консульствам зарубежных стран, осуществляющим свою деятельность в Азербайджане и за рубежом, крупным музеям и библиотекам мира, а также любителям искусства.