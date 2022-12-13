"Национальная классика" – театральный фестиваль в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - При организации Союза театральных деятелей Азербайджана (СТДА) в Баку проходит театральный фестиваль "Milli klassika" (Национальная классика), сообщили Trend Life в пресс-службе СТДА. Фестиваль посвящен 125-летию Союза театральных деятелей.

На открытии мероприятия народный артист, заместитель председателя Союза театральных деятелей Азербайджана Гаджи Исмаилов рассказал о важной роли театральных фестивалей в истории культуры Азербайджана.

Было отмечено, что в рамках фестиваля "Milli klassika" 11 театров и одно учебное заведение продемонстрируют 13 спектаклей. Лянкяранский государственный драматический театр присоединился к фестивалю в рамках внеконкурсной программы.

Театровед, заслуженный деятель искусств, доктор философии по искусствоведению, профессор Рафиг Садыгов в своем выступлении поздравил театральную общественность страны со 125-летием СТДА, отметив заслуги руководства и сотрудников Союза перед театральным искусством.

После официальной церемонии открытия фестиваля был представлен спектакль Агдамского государственного драматического театра по пьесе Наджаф бека Везирова "Ağakərim xan Ərdəbilli" (Агакерим хан Ардебилли). Режиссер спектакля – Керим Гасанов.

Отметим, что в рамках фестиваля, который продлится до 16 декабря, уже состоялись показы балета "Min bir gecə" (Тысяча и одна ночь) Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, постановки Гахского государственного кукольного театра "O olmasın, bu olsun" (Не та, так эта) и спектакля Гусарского государственного лезгинского драматического театра "Hicran" (Хиджран).