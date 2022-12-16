Премьера! Деде Горгуд помог найти шпиона, или Как обрушилась гора Кяпаз и перекрыла русло реки Ахсу (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном русском академическом театре имени Самеда Вургуна прошла премьера спектакля "Casus" (Шпион) по одноименной пьесе народного писателя Кямала Абдуллы, сообщает Trend Life.

Спектакль был показан Лянкяранским государственным драматическим театром. Режиссер-постановщик – главный режиссер лянкяранской труппы Анар Бабанлы, художник-постановщик – Тарлан Садыгов, композитор – Азер Гаджиалескерли.

Пьеса написана по мотивам древнего эпоса "Китаби-Деде Горгуд" в комедийно-детективном жанре. В "Китаби-Деде Горгуд" есть множество тайн, и сюжет "Шпиона" основан на раскрытии одной из них. В произведении древний старец и озан Деде Горгуд будто попадает в библиотеку сегодняшних дней, которая может привести к раскрытию событий прошлого. Направляя ход событий, он старается раскрыть героям прошлого того, кто шпионит за огузскими племенами, и в то же время проявляет гуманизм к человеку, который предает, и старается наставить его на путь истины. В то же время события перекликаются с одним из крупнейших по количеству жертв землетрясений в истории, силой 11 баллов, произошедшим 30 сентября 1139 года близ города Гянджа, когда в результате катастрофы погибло около 230 тыс. человек. Во время землетрясения обрушилась гора Кяпаз и перекрыла русло реки Ахсу, протекавшей через неё, вследствие чего образовались восемь озёр, одно из которых - озеро Гёйгёль. Это землетрясение входит в пятёрку землетрясений, унёсших самое большое количество жизней.

В ролях – народный артист Габиль Гулиев (Деде Горгуд), заслуженный артист Суджаддин Мирзоев (Газан хан), актеры Алибала Аскеров (Баяндур хан), Гызылгюль Гулиева (Богазджа Фатма), Айнур Ахмедова (Бурла Хатун), Мираслан Агаев (Ширшамседдин), Аллахверен Бабаев (Бекил), Абульфаз Ахундов (Аруз Годжа), Сайяд Алиев (Бейряк).

Премьера была встречена овациями зрителей.

Фото- Вугар Иманов.