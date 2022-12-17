Представители Азербайджана покорили зрителей Международного Рождественского форума в Минске (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Представители Азербайджана выступили на XII Минском международном Рождественском оперном форуме в Большом театре Беларуси, сообщил Trend Life заслуженный артист Азербайджана, известный дирижер Эйюб Гулиев.

В рамках XII Международного Рождественского оперного форума состоялся грандиозный показ оперы "Турандот" Джакомо Пуччини при участии трех ведущих театров мира - Большого театра Беларуси, московского музыкального театра "Геликон-опера" и Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета.

Спектаклем дирижировал музыкальный руководитель и главный дирижер Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, заслуженный артист, лауреат международных конкурсов Эйюб Гулиев.

Главную партию в постановке исполнила солистка Большого театра Беларуси, лауреат международных конкурсов Анастасия Малевич (Турандот), а партию Калафа - известный тенор, солист московского театра "Геликон-опера", лауреат международных конкурсов Иван Гынгазов. Также в спектакле приняли участие ведущие солисты Большого театра Беларуси.

Опера "Турандот" является одной из самых сложных по техническим и музыкальным задачам, которые стоят перед исполнителями. В ней задействованы большой симфонический оркестр с редкими экзотическими ударными инструментами, большой многоголосный хор, детский хор и закулисный духовой оркестр.

Исполнение оперы было встречено бурными аплодисментами со стороны белорусских зрителей. По завершении спектакля участникам были вручены специальные дипломы XII Международного Рождественского оперного форума.

На показе спектакля присутствовали посол Азербайджана в Республике Беларусь Ульви Бахшалиев, художественный руководитель Большого театра Беларуси, народный артист СССР, всемирно известный хореограф Валентин Елизарьев, генеральный директор театра, профессор Екатерина Дулова, известные деятели культуры, местные и приглашенные из разных стран музыкальные критики.

Наряду с дирижером Эйюбом Гулиевым, Азербайджан на Рождественском форуме представляет талантливый оперный певец, приглашенный солист Мариинского театра (Санкт-Петербург, Россия), лауреат международных конкурсов Магеррам Гусейнов (бас-баритон), который принял участие в спектакле "Любовный напиток" Гаэтано Доницетти. Он исполнил партию Дулькамара.

Также Магеррам Гусейнов выступит в торжественном концерте "Опера Гала", где он разделит сцену с директором Ташкентского государственного оперного театра Рамизом Усмановым, солистом оперного театра "Метрополитан" Кристианом Бенедиктом и другими известными солистами. Концерт состоится 18 декабря.