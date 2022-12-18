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Лучшие театральные спектакли Азербайджана на фестивале "Национальная классика" (ФОТО)

Культура Материалы 18 декабря 2022 00:32 (UTC +04:00)
Лучшие театральные спектакли Азербайджана на фестивале "Национальная классика" (ФОТО)

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend Life/ - В Союзе театральных деятелей Азербайджана (СТДА) в Баку состоялось закрытие фестиваля "Milli klassika" (Национальная классика), сообщает Trend Life.

На мероприятии народный артист Азербайджана, заместитель председателя СТДА Гаджи Исмаилов отметил, что фестиваль посвящен 125-летию Союза театральных деятелей. В его рамках свои спектакли представили 11 театров и одно учебное заведение. Лянкяранский государственный драматический театр присоединился к фестивальной программе вне конкурса.

Лауреатами фестиваля в номинациях стали:

- "Лучший спектакль" – постановка "Min bir gecə" (Тысяча и одна ночь) Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета;

- "Лучший кукольный спектакль" – спектакль "Məlikməmməd" (Меликмамед) Азербайджанского государственного кукольного театра имени Абдуллы Шаига;

- "Лучшая актерская игра" – Керим Гасанов – актер Агдамского государственного драматического театра за воплощение образа в спектакле "Ağakərim xan Ərdəbili" (Агакерим хан Ардебили);

- "Сценическое решение национальной классической поэзии" – спектакль "Xeyir və Şər" (Добро и зло) Гянджинского государственного кукольного театра;

- "Успешное исполнение роли второго плана" – заслуженный артист Азербайджана Асиф Ширинов за воплощение образа в постанове "Yağışdan çıxdıq, yağmura düşdük" (Из-под дождя да в ливень) Физулинского государственного драматического театра;

- Благодарственного письма удостоен спектакль "Casus" (Шпион) Лянкяранского государственного драматического театра;

- "Поиски новых форм в драматургии национальной классики" – спектакль "Şeytan müsafirləri" (Гостьи дьявола) Азербайджанского государственного университета культуры и искусств;

- "Успешное пластическое решение" – спектакль "Tamahkar" (Жадный) Азербайджанского государственного университета культуры и искусств;

- Специальных дипломов членов жюри удостоены постановки "Hacı Qara" (Гаджи-Гара) Сумгайытского государственного драматического театра, "Ana" (Мать) Шушинского государственного музыкального драматического театра, "Ana" (Мать) Гянджинского государственного кукольного театра; "O olmasın, bu olsun" (Не та, так эта) Гахского государственного кукольного театра, "Hicran" (Хиджран) Гусарского государственного лезгинского драматического театра.

Лучшие театральные спектакли Азербайджана на фестивале "Национальная классика" (ФОТО)
Лучшие театральные спектакли Азербайджана на фестивале "Национальная классика" (ФОТО)
Лучшие театральные спектакли Азербайджана на фестивале "Национальная классика" (ФОТО)
Лучшие театральные спектакли Азербайджана на фестивале "Национальная классика" (ФОТО)
Лучшие театральные спектакли Азербайджана на фестивале "Национальная классика" (ФОТО)
Лучшие театральные спектакли Азербайджана на фестивале "Национальная классика" (ФОТО)
Лучшие театральные спектакли Азербайджана на фестивале "Национальная классика" (ФОТО)
Лучшие театральные спектакли Азербайджана на фестивале "Национальная классика" (ФОТО)
Лучшие театральные спектакли Азербайджана на фестивале "Национальная классика" (ФОТО)
Лучшие театральные спектакли Азербайджана на фестивале "Национальная классика" (ФОТО)
Лучшие театральные спектакли Азербайджана на фестивале "Национальная классика" (ФОТО)
Лучшие театральные спектакли Азербайджана на фестивале "Национальная классика" (ФОТО)
Лучшие театральные спектакли Азербайджана на фестивале "Национальная классика" (ФОТО)
Лучшие театральные спектакли Азербайджана на фестивале "Национальная классика" (ФОТО)
Лучшие театральные спектакли Азербайджана на фестивале "Национальная классика" (ФОТО)
Лучшие театральные спектакли Азербайджана на фестивале "Национальная классика" (ФОТО)
Лучшие театральные спектакли Азербайджана на фестивале "Национальная классика" (ФОТО)
Лучшие театральные спектакли Азербайджана на фестивале "Национальная классика" (ФОТО)
Лучшие театральные спектакли Азербайджана на фестивале "Национальная классика" (ФОТО)
Лучшие театральные спектакли Азербайджана на фестивале "Национальная классика" (ФОТО)
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