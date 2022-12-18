Лучшие театральные спектакли Азербайджана на фестивале "Национальная классика" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Союзе театральных деятелей Азербайджана (СТДА) в Баку состоялось закрытие фестиваля "Milli klassika" (Национальная классика), сообщает Trend Life.

На мероприятии народный артист Азербайджана, заместитель председателя СТДА Гаджи Исмаилов отметил, что фестиваль посвящен 125-летию Союза театральных деятелей. В его рамках свои спектакли представили 11 театров и одно учебное заведение. Лянкяранский государственный драматический театр присоединился к фестивальной программе вне конкурса.

Лауреатами фестиваля в номинациях стали:

- "Лучший спектакль" – постановка "Min bir gecə" (Тысяча и одна ночь) Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета;

- "Лучший кукольный спектакль" – спектакль "Məlikməmməd" (Меликмамед) Азербайджанского государственного кукольного театра имени Абдуллы Шаига;

- "Лучшая актерская игра" – Керим Гасанов – актер Агдамского государственного драматического театра за воплощение образа в спектакле "Ağakərim xan Ərdəbili" (Агакерим хан Ардебили);

- "Сценическое решение национальной классической поэзии" – спектакль "Xeyir və Şər" (Добро и зло) Гянджинского государственного кукольного театра;

- "Успешное исполнение роли второго плана" – заслуженный артист Азербайджана Асиф Ширинов за воплощение образа в постанове "Yağışdan çıxdıq, yağmura düşdük" (Из-под дождя да в ливень) Физулинского государственного драматического театра;

- Благодарственного письма удостоен спектакль "Casus" (Шпион) Лянкяранского государственного драматического театра;

- "Поиски новых форм в драматургии национальной классики" – спектакль "Şeytan müsafirləri" (Гостьи дьявола) Азербайджанского государственного университета культуры и искусств;

- "Успешное пластическое решение" – спектакль "Tamahkar" (Жадный) Азербайджанского государственного университета культуры и искусств;

- Специальных дипломов членов жюри удостоены постановки "Hacı Qara" (Гаджи-Гара) Сумгайытского государственного драматического театра, "Ana" (Мать) Шушинского государственного музыкального драматического театра, "Ana" (Мать) Гянджинского государственного кукольного театра; "O olmasın, bu olsun" (Не та, так эта) Гахского государственного кукольного театра, "Hicran" (Хиджран) Гусарского государственного лезгинского драматического театра.