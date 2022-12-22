От готических замков до современных комплексов: в Баку показали архитектурные шедевры польских городов (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - "Архитектурные шедевры стран мира" – уникальный культурный проект, целью которого является знакомство с архитектурными особенностями, стилями, историей, культурным наследием различных стран мира, сообщает Trend Life.

Проект организован дизайн-центром "Италия – Азербайджан" и известным азербайджанским фотографом и арт-куратором Айдыном Садыховым.

Очередное мероприятие в рамках проекта прошло в Азербайджанском университете архитектуры и строительства, и было посвящено представлению исторических и архитектурных шедевров Польши. Организатором данного мероприятия в рамках проекта выступило посольство Польши в Азербайджане.

На фотовыставке было представлено архитектурное наследие Польши. Экспозиция, состоящая из 18 фоторабот азербайджанского фотографа Джамшида Мустафаева, предоставляет возможность окунуться в мир удивительных историко-архитектурных шедевров различных городов Польши.

Фотограф представил гостям архитектурные памятники сразу нескольких великолепных городов Польши. Каждая фоторабота раскрывает великолепие храмов, оригинальные и неповторимые архитектурные элементы исторических зданий, ратуши, статуй, а также мощь и величие замковых и крепостных сооружений в таких городах Польши, как Варшава, Вроцлав, Гданьск, Краков и Катовице.

На открытии выступили ректор Университета архитектуры и строительства, профессор Гюльчохра Мамедова, посол Польши в Азербайджане Рафал Поборски, директор дизайн-центра "Италия – Азербайджан" Фарид Керимов и куратор проекта, фотограф и путешественник Айдын Садыхов.

По завершении официальной части мероприятия куратор проекта Айдын Садыхов совместно с представителями посольства Польши провел познавательную экскурсию по представленным на экспозиции фотоработам. Была представлена интересная историческая справка, рассказано об особенностях строительства, архитектурного стиля и даже ряде легенд об исторических достопримечательностях Польши.

По словам Садыхова, архитектура Польши - это совершенно уникальное сочетание различных стилей, начиная от романских и готических замков до современных постмодернистских комплексов.

После ознакомления с выставкой была представлена презентация, подготовленная вторым секретарем посольства Польши в Азербайджане Катаржиной Пиасецка. На лекции под названием "Краткое введение в историю архитектуры Польши" был дан обзор того, как менялась архитектура Польши с течением времени. Лекция предоставила уникальную возможность увидеть своеобразие знаменитых польских зданий, а также особенности архитектурных стилей различных регионов и городов Польши.

Отметим, что проект "Архитектурные шедевры стран мира" состоит из серии отдельных культурных мероприятий, посвящённых архитектурным шедеврам и наследию разных стран мира. Каждое мероприятие в рамках данного проекта представляет собой сочетание интересных фотовыставок и презентаций. Первое мероприятие в рамках проекта было посвящено архитектурному наследию Словакии, второе - архитектурным шедеврам Чехии.