Народный артист Азербайджана Рамиз Гулиев отметил юбилей с молодежью (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли прошёл вечер, посвященный 75-летнему юбилею и 55-летию научно-педагогической деятельности выдающегося исполнителя на таре, народного артиста, лауреата Государственной премии, кавалера орденов "Шохрат" и "Шараф", профессора Рамиза Гулиева, сообщает Trend Life.

Ряд вечеров, посвященных юбилею Рамиза Гулиева, был проведен на различных сценах страны. В этот раз была организована встреча мастера с молодежью, воспитанниками детской музыкальной школы №13. Мероприятие было организовано Главным управлением культуры города Баку.

Среди гостей были народные артисты Вамиг Мамедалиев и Замиг Алиев, начальник Главного управления культуры города Баку Ибрагим Алиев, директор Музыкального колледжа имени Асафа Зейнналы при Азербайджанской национальной консерватории, заслуженный деятель искусств Назим Кязымов, руководитель гуманитарного отдела Исполнительной власти Хатаинского района Панах Иманов, ветераны Карабахской войны, члены семей шехидов, представители культуры, науки и образования.

Гостям был представлен видеоматериал о жизни и творчестве Рамиза Гулиева. Выступившие рассказали о большом вкладе, который внес Рамиз Гулиев в наше музыкальное искусство, пропаганду азербайджанского искусства тара во всем мире, об особенностях творчества мастера, его плодотворной гастрольной и научно-педагогической деятельности. Была представлена концертная программа с участием воспитанников, преподавателей и выпускников детской музыкальной школы №13, а также народного артиста Эльчина Гашимова и заслуженного артиста Эльнура Ахмедова. В завершение Рамиз Гулиев выразил искреннюю признательность за организацию прекрасного вечера, добрые слова и пожелания.

Рамиз Гулиев родился 30 апреля 1947 года в Агдаме. В 1964-1969 годах получил образование в Государственной консерватории (ныне – Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибейли) по тару и на дирижерском факультете. Преподавал в музыкальных школах Баку, в 1974 - 1992 годах – преподаватель кафедры народных инструментов, доцент и профессор Государственной консерватории, с 1992 по 2002 годы – заведующий кафедрой. С большим успехом выступал с концертами во многих странах мира. Является автором 10 сборников, включенных в "Антологию исполнения тара", а также телевизионного музыкального фильма "Раст".