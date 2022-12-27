Фархад Бадалбейли отмечает юбилей: ренессанс 60-х, важные уроки отца и дяди, счастливый костюм и Коран

БАКУ /Trend Life/ - Сегодня всемирно известному музыканту, пианисту и композитору, педагогу, лауреату Государственной премии и международных конкурсов, кавалеру орденов "Шохрет", "Шараф" и "Истиглал", французского "Ордена искусств и литературы", ректору Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, народному артисту СССР и Азербайджана, профессору Фархаду Бадалбейли исполнилось 75 лет, сообщает Trend Life.

Многогранная творческая – исполнительская, педагогическая и музыкально-общественная – деятельность сыграла особую роль в развитии азербайджанского искусства и, далеко перешагнув границы своей страны, способствовала его международному признанию.

Фархад Бадалбейли родился 27 декабря 1947 года в Баку, в семье известного театрального режиссёра, народного артиста Шамси Бадалбейли. Его семья и род поистине уникальны. Дед Бадал бек Бадалбейли – видный общественный деятель просвещения, педагог, актёр театра, двоюродный брат великого композитора и педагога, основоположника современного профессионального музыкального искусства Узеира Гаджибейли. Дядя Афрасияб Бадалбейли – видный композитор, дирижёр, музыковед и публицист, народный артист Азербайджана. Самый известный азербайджанский дирижер – народный артист, прославленный Маэстро Ниязи - троюродный брат отца Фархада Бадалбейли. Причем, по линии матери отца, Рагимы Каджар, Фархад Бадалбейли приходится потомком правителя из тюркской династии Каджаров Фетх Али-шаха.

"Конечно, мне повезло по воле Аллаха родиться в такой семье. Это были люди, проникнутые идеей просвещения, идеей прогресса, они всегда старались изменить закостенелое общество и продвинуть его вперед в развитии, служить на благо страны… Я прошел с ними хорошую школу – и профессиональную, и человеческую. Как-то раз мы шли с дядей Ниязи по пляжу. Мне было тогда десять лет, и я был невероятно горд, что прогуливаюсь с народным артистом СССР. Вдруг дядя увидел, что на берегу сидят рыбаки и играют в карты. Он подошел к ним, перекинулся парой слов, подсел и тоже принялся играть. У меня сразу упало настроение: ну как же так?! Ведь знаменитый дирижер – мой дядя, а не этих рыбаков. А он с ними так же запросто! "Эх, дядя, – сказал я ему после, – вы такой известный человек, а играете в карты с какими-то рыбаками...". "Запомни важную вещь, – сказал дядя Ниязи. – Дружи с простыми людьми, они тебя никогда не предадут! А коллеги меня очень часто предавали..." Это был очень важный урок.

Другой урок мне преподал отец. Мы ехали в поезде. Еды было много, а хлеба остался маленький кусочек. Я взял его и съел. "Никогда так больше не делай, – сказал мне папа. – Съедать последний кусок хлеба, не поделившись, очень дурно!" Он так строго мне выговорил, что я даже заплакал, но запомнил навсегда. И сейчас, когда мы порой ужинаем с друзьями, я делю последний кусок хлеба между всеми", - вспоминает Фархад Бадалбейли.

Ещё в далёкие от нас 60-е талант юноши ярко вспыхнул победами на престижных международных конкурсах. Это была своего рода точка отсчёта, которая положила начало дальнейшим завоеваниям национального исполнительского искусства на мировой арене. Это было уникальное время, которое значительно повлияло на формирование Фархада Бадалбейли.

"Моя юность пришлась на 1960-е годы, знаменитую оттепель, которая сыграла в истории Баку самую позитивную роль. В литературу вошло поколение молодых писателей: Анар, братья Самедоглу – люди, воспитанные на европейских ценностях, но сохранившие чувство национальной принадлежности. Появились замечательные музыканты: мой друг Вагиф Мустафазаде ворвался на сцену с невероятным джазом, Ариф Меликов создал "Легенду о любви". А Гара Гараев вообще экспериментировал в области додекафонии, что в СССР считалось чуть ли не святотатством! Представляете, это делал председатель Союза композиторов, член ЦК, депутат Верховного Совета!...

Хрущев в Москве со скандалом разгромил авангардистскую выставку на Манежной, а у нас Тогрул Нариманбеков, Расим Бабаев, Саттар Бахлулзаде создавали экспериментальные вещи – и проходило! Полад Бюльбюльоглу выходил на всесоюзную сцену, а Муслим Магомаев уже гремел вовсю. Максуд Ибрагимбеков написал повесть "И не было лучше брата", которая "взорвала" Запад: советский писатель пишет фрейдистскую эротическую прозу! Вот эти люди и составляли уникальный Баку моей молодости!

Искусством и жили: слушали джаз в ресторане "Дружба" в Нагорном парке, сражались за свежие номера "Иностранной литературы", "Нашего современника", "Знание – сила"... Мы читали Стейнбека, Хемингуэя, Фицджеральда, Теннесси Уильямса, Камю. Академик Азад Мирзаджанзаде, потрясающий человек, выдающийся специалист в области нефтедобычи, давал нам почти запрещенные книги Ницше, Шопенгауэра, Кьеркегора: читайте, вникайте, думайте! До сих пор знания, которые вложил в нас Азад Халилович, помогают ориентироваться в мире…

Популярным местом была гостиница "Старый "Интурист". Повзрослев, мы непременно ходили туда после больших концертов. Собирались Гара Гараев, Фикрет Амиров, Ниязи, Солтан Гаджибеков – цвет азербайджанской музыкальной культуры. Баку 1960-х был городом замечательных личностей! Чего стоил мэр Алиш Лемберанский, который первым начал привносить в городскую среду яркие краски. А сколько было выдающихся ученых! Это был своеобразный ренессанс…

Да, в Баку был особенный юмор. Неспроста Юлик и Миша Гусманы создали здесь команду КВН, которая победила даже одесситов. В консерватории мы проводили капустники, попасть на которые мечтал весь город. Раскрасили однажды две клавиши рояля и научили нашу уборщицу нажимать их в нужном ритме. И под этот ритм на другом рояле один из профессоров импровизировал, на ходу создавая музыкальные шутки. Пародировали преподавателей, и никто не обижался. Будущий народный артист СССР Мурад Кажлаев прыгал с органа в костюме Робинзона. Леня Вайнштейн, Полад Бюльбюльоглу, Фарадж Караев – все участвовали...", - вспоминает Фархад Бадалбейли.

В 1969 году окончил Азербайджанскую консерваторию имени Узеира Гаджибекова, а в 1971 году - аспирантуру Московской государственной консерватории имени Петра Чайковского. С того же года стал преподавать в Азербайджанской консерватории, а с 1991 года и по сей день возглавляет вуз. В прошлом году БМА отметил 100-летие.

"Наша академия выпестовала тысячи достойных профессионалов, плеяду выдающихся композиторов, музыковедов, инструменталистов, вокалистов, успехами которых гордится не только Азербайджан, но и мировая цивилизация. Поколение за поколением меняются составы нескольких имеющихся в стране первоклассных симфонических оркестров, хоровой капеллы, полный комплект солистов и хоровых ансамблей в Театре оперы и балета и Театре музыкальной комедии. Не счесть количества преподавателей музыкальных школ по всей стране, опекающих талантливых юношей и девушек, самые достойные из которых составляют славу национального искусства. Наши специалисты востребованы в музыкальных вузах других стран, где помогают получать классическое профессиональное образование тысячам юношей и девушек", - говорит ректор.

По его инициативе был создан Бакинский центр искусств (БЦИ), который он возглавлял в 1987-1996 годах. С 1989 года - председатель Союза музыкальных деятелей Азербайджана (СМД). В 1995 году был избран членом американо-азербайджанского фонда "Друзья культуры Азербайджана". С 2009 года - основатель и художественный руководитель Габалинского международного музыкального фестиваля.

Выступал с Московским, Хьюстонским, Анкарским, Измирским, Стамбульским и другими симфоническими оркестрами. В его репертуаре музыка разных стилей и эпох. Гастроли известного пианиста проходили во многих странах мира, среди них Болгария, Германия, Греция, Дания, Израиль, Италия, Франция, Норвегия, Португалия, Турция, Швеция и другие. И по сей день ведет активную деятельность, принимает участие в различных международных фестивалях, пишет музыку, выступает с концертами в рамках различных проектов, много гастролирует.

Фархад Бадалбейли: "На все свои выступления я обязательно беру с собой маленький Коран, подаренный мне маэстро Ниязи. С ним я одерживал победы. В вере я не признаю никаких посредников. Уверен. Что между человеком и Богом никто стоять не должен. Но сегодня посредников, увы, стало слишком много…Я не суеверен, правда, есть у меня "счастливый костюм", в котором я сыграл с Ниязи. Но я стараюсь не зацикливаться на таких вещах – зависеть от примет опасно. Однажды, когда в молодости я сильно нервничал перед выступлением, мама сказала: "Что вы, музыканты, корчите из себя? А что, по-твоему, должен чувствовать хирург, которому предстоит сложная операция? А ведь от него зависит жизнь человека". Тогда эта фраза меня привела в себя и до сих пор очень помогает успокоиться и не придавать большого значения собственной персоне. Всегда надо помнить о людях, чей труд во много раз сложнее и важнее, чем все твое существование. Я начал зарабатывать деньги очень рано, и сразу довольно немалые. Поэтому отношение у меня к ним весьма спокойное. Для меня важнее, что я всегда зарабатывал своим трудом, только тогда, на мой взгляд, деньги и имеют цену".

Помимо богатой творческой деятельности Фархад Бадалбейли потрясающий души человек, с отменным чувством юмора, очень доброжелателен, всегда приходит на помощь окружающим, большой патриот Азербайджана. У него свои взгляды на жизнь, умудренные опытом года подтверждают… А еще, мало кто знает, но он пишет стихи, которые вошли в двухтомник о его жизни и деятельности. И, странно, что даже композитором себя не считает.

Фархад Бадалбейли: "Я всегда восхищался умными людьми. Мстислав Ростропович, кроме того, что был гениальным музыкантом, был еще и чрезвычайно умным и эрудированным человеком. Для меня было счастьем общаться с ним, впитывая каждое его слово. Доброта является для меня важным человеческим качеством. Патриотизм – это выполнение своего долга на высшем уровне. Не люблю высокомерных людей...

С другом надо делить все – и боль, и радость. К счастью, мне всегда везло на таких друзей. Да и я, смею думать, являюсь таким другом. Мне жаль людей, которые неспособны радоваться за других. Они – несчастные, ведь они обречены на зависть. Я никогда не совершал подлости по отношению к друзьям, никогда не предавал. Свобода – это жесточайший самоконтроль…

Чем горжусь в себе? Своей демократичностью. Доверие и уважение надо заслужить, а насаждать к себе какое-то особое отношение – глупо.

Ценю профессионализм и не терплю любительства и дилетантства. Исключение – когда любительство на уровне хобби. Допустим, я пишу стихи – эпиграммы на друзей, поздравления, но мне в голову не придет назвать себя поэтом. Я даже композитором себя не считаю, хотя мои произведения исполняют во многих странах… Я считаю, что композитором имеет право называть себя лишь человек, который получил высшее образование по классу композиции и зарабатывает этим. Конечно, сейчас кто только не называет себя композитором, но я не могу. Это особая профессия. Я бы хотел быть композитором. Если бы поучился, возможно, из меня что-нибудь вышло…Высокую планку я поставил себе еще в детстве. Думаю, что в моей семье иначе быть не могло".

От имени АМИ Trend поздравляем Фархада Бадалбейли с юбилеем и желаем дальнейших творческих успехов!

При подготовке материала использованы статьи из открытых источников в интернете.