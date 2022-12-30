Фортепиано, орган и клавесин - 70-летний юбилей в Баку (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Большом зале Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли состоялся торжественный концерт, посвященный 70-летию деятельности кафедры «Фортепиано, орган и клавесин», сообщает Trend Life.

Художественным руководителем концерта была заведующая кафедрой «Фортепиано, орган и клавесин», профессор Афаг Рустамова. Выступившие со вступительным словом народная артистка Азербайджана, профессор БМА Хураман Гасымова и музыковед, доцент БМА Хатира Гасанзаде поздравили коллег с 70-летием кафедры и пожелали коллективу успехов.

В мероприятии приняли участие члены преподавательского состава Бакинской Музыкальной Академии имени У.Гаджибейли, народные артисты Азербайджана Ульвия Гаджибекова, Гюльназ Исмайлова, заслуженный деятель искусств Кямаля Нейманова, Кёнуль Гусейнова, заслуженный педагог Аделя Маилова, доценты Дильшад Алиева, Тофия Джавадова, Айнур Халилова, Идрис Зейналов, заслуженная артистка, педагог Нигяр Меликова, педагоги Лала Атакишиева, Гюльнар Миргасым и др. В числе приглашённых участников - солистка Азербайджанского телевидения и радио, Государственного театра песни имени Рашида Бейбутова, оркестра Министерства обороны, заслуженная артистка Айнур Искендерли, солист Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета Атеш Гараев, победитель телевизионного конкурса мугама Бабек Шушалы, а также дирижер студенческого камерного оркестра БМА Узеир Мамедов и студенты БМА - Гюльбаджи Мурадова, Эрол Рзаев, Лейла Бахышова,

В концертной программе прозвучали произведения Г.Ф. Генделя, Л.В. Бетховена, Ц. Сандерсона, Э.Джигу, Ф.Бадалбейли, У.Гаджибековой, Ф.Амирова, Э.Назировой, И.Зейналова, К. Гусейновой.

Вечер завершился премьерой произведения для соло органа, фортепиано, вокала и симфонического оркестра "Qoruyaq dünyamızı" на музыку Кёнуль Гусейновой, слова Вахида Азиза в исполнении органа (Гюльнар Миргасым), фортепиано (Кёнуль Гусейнова), симфонического оркестра (художественный руководитель и дирижёр Узеир Мамедов), вокала (Атеш Гараев) и ханенде (Бабек Шушалы). Презентация была встречена слушателями с большим воодушевлением, завершив вечер, который прошел в атмосфере вдохновения и творчества.