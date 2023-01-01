Бакинская филармония возродила традицию. Итоги декабрьских абонементных концертов (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - За прошедшие годы в Зале камерной и органной музыки Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева были организованы абонементные концерты для школьников с участием коллективов, действующих при филармонии. Организованные концерты были с интересом встречены школьниками, и охватывали самые разные темы и жанры, они играли неоценимую роль в формировании подрастающего поколения, сообщили Trend Life в пресс-службе Филармонии. Однако в 2010 году в связи с началом капитального ремонта и реставрации Зала камерной и органной музыки проведение абонементных концертов было приостановлено.

После длительного перерыва, с ноября 2022 года, абонементные концерты, организованные Филармонией при поддержке министерства культуры Азербайджана возобновили свою деятельность. В течение ноября слушателям были представлены различные концерты. Исполненные на концертах произведения снискали благосклонность концертных поклонников и были встречены аплодисментами. Если в предыдущие годы абонементные концерты предназначались исключительно для школьников, то с 2022 года эти концерты охватывают более широкую аудиторию.

На первом абонементном концерте декабря под названием "Память минувших лет" выступила хоровая группа Азербайджанского государственного ансамбля песни и танца в имени Фикрета Амирова (художественный руководитель - народный артист Агаверди Пашаев, хормейстер - заслуженный деятель искусств Фахраддин Атаев, руководитель ансамбля - заслуженный артист Фуад Гаджиев). Солистами программы выступили Малахат Сафаралиева, Турал Азимов, Гусейн Гасанов, Сабина Ализаде и Рена Эйюбова.

Вторая концертная программа была представлена в исполнении Азербайджанского государственного фортепианного трио. На ней прозвучали произведения, воспевающие танцевальный жанр в классической музыке. Танцы, придавшие особый колорит концерту были представлены зрителям заслуженными артистами Нигяр Рзаевой, Юрием Лобочовым, а также Ульви Алиахмедли.

Очередным мероприятием в рамках абонементных концертов стало выступление Азербайджанского государственного струнного квартета. Солистами программы были заслуженные артисты Азербайджана Самира Ашумова (фортепиано) и Джейла Сеидова (скрипка). В программе прозвучали Квартет № 1 Луиджи Боккери, "Oblivion", "Adious Nonino" и "Café 1930" Астора Пьяццолла, композиция "Qızıl üzük" из кинофильма "Бахтияр", "Sənədə qalmaz" Тофига Гулиева, "Танец любви" Фикрета Амирова.

На заключительном концерте декабря выступил оркестр "Cadenza". Он подготовил интересную программу для школьников, предоставив им познавательную информацию о композиторах и музыкальных жанрах.

Абонементные концерты проводятся каждую субботу в 15:00 в Зале камерной и органной музыки Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева. Зрители, желающие посетить концерты, могут приобрести билеты в кассах города и на сайте iticket.az.