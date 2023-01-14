"Двойное убийство" Эльчина Азизова в Израиле - все произошло в цыганском таборе и итальянском селе (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Солист Большого театра России, народный артист Азербайджана Эльчин Азизов выступает в операх "Сельская честь" Пьетро Масканьи и "Алеко" Сергея Рахманинова на сцене Израильской оперы в Тель-Авив-Яффа, сообщает Trend Life.

Две одноактные оперы представлены в Израильской опере с 13 по 22 января 2023 года. В опере "Алеко" Эльчин Азизов исполняет главную партию Алеко, в "Сельской чести" – Альфио. "Сельская честь" представлена на итальянском языке, а "Алеко" - на русском языке.

"Алеко" - первая опера Сергея Рахманинова, написанная им по поэме Александра Пушкина "Цыганы" на либретто В.И. Немировича-Данченко, в 1891 году. Тогда Рахманинову было всего 19 лет. Премьера оперы состоялась в 1893 году в Большом театре в Москве.

По сюжету, два года назад Алеко пришел в цыганский табор за Земфирой, которую любил. До недавнего времени это чувство было взаимным, но она увлеклась молодым цыганом. В один из вечеров Старик рассказывает Алеко о том, что его с маленькой дочерью на руках бросила жена, убежав с любовником. Алеко удивлен, что Старик не отомстил за измену. Ночью Земфира уходит на встречу с молодым цыганом. Утром вернувшуюся пару встречает Алеко, он пытается воззвать к чувствам возлюбленной, но в ней они давно остыли. В порыве ярости ревнивец убивает их обоих. Цыгане изгоняют его из табора.

"Сельская честь" - опера Пьетро Масканьи, созданная в 1890 году по одноименной новелле Дж. Верги. Премьера оперы состоялась в 1890 году в театре "Костанци" в Риме.

По сюжету, перед тем, как Турриду ушел в армию, у него были романтические отношения с Лолой. Но, вернувшись домой, молодой человек обнаружил, что его возлюбленная вышла замуж за Альфио. Несмотря на то, что старая страсть по-прежнему в нем горела, он забылся в теплых объятиях Сантуццы, которую пообещал взять в жены. Лола, увидев, что Турриду пытается начать жизнь с другой, вновь заманила его в свои сети…Раннее утро пасхального воскресенья в сицилийской деревне. Турриду возвращается с ночного свидания с Лолой. Тем временем Сантуцца приходит к нему домой, догадываясь о том, где на самом деле провел ночь ее жених. Сантуцца устраивает ему сцену ревности, а он прогоняет ее. Далее она находит Альфио и рассказывает ему об отношениях Турриду и Лолы. Оскорбленный муж вызывает соперника на поединок и убивает.