Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Trend Life
  3. Культура

Юбилей народного артиста Азербайджана Али Нура отметили спектаклем по пьесе видного классика (ВИДЕО, ФОТО)

Культура Материалы 17 января 2023 17:42 (UTC +04:00)
Юбилей народного артиста Азербайджана Али Нура отметили спектаклем по пьесе видного классика (ВИДЕО, ФОТО)

Читайте Trend в

Вугар Иманов
Вугар Иманов
Все материалы

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном академическом национальном драматическом театре (Аздрама) прошел вечер, посвященный 75-летнему юбилею ведущего актера театра, доцента Государственного университета культуры и искусств, народного артиста Али Нура (Алибала Нуралиев), сообщает Trend Life.

Али Нур родился 10 января 1948 года в селе Бичой Агсуинского района. В 1972 году окончил факультет актера драмы и кино Государственного института искусств им. М.Алиева. С 1972 по 1986 годы - актер Сумгайытского государственного драматического театра. С 1986 года - актер Аздрамы. За годы творческой жизни известный актер театра и кино сыграл более ста ролей. Отец шехида 44-дневной Отечественной войны, старшего лейтенанта Ровшана Нурзаде, который погиб в 45 лет в боях за освобождение города Шуша 6 ноября 2020 года, посмертно удостоен боевых медалей...

На открытии вечера художественный руководитель и директор театра, народный артист Азер Паша Нематов, поздравив юбиляра, рассказал о творчестве Али Нура, внесшего вклад в развитие национального искусства, создавшего яркие образы в театре и кино. Было зачитано поздравительное письмо министерства культуры Азербайджана, Али Нуру была вручена медаль от Союза театральных деятелей за многолетний вклад в развитие национального искусства.

На вечере состоялся показ спектакля "Ölülər" ("Мертвецы"), подготовленного по заказу министерства культуры Азербайджана и поставленного по пьесе видного азербайджанского просветителя и писателя-сатирика Джалила Мамедгулузаде. В спектакле, поставленном народным артистом Азербайджана Азер Пашой Нематовым, представлена ​​в новой обработке музыка, написанная в свое время для произведения "Ölülər" выдающимся композитором, народным артистом СССР Гара Гараевым. Научный консультант - академик Иса Габиббейли.

Али Нур сыграл в спектакле одну из главных ролей, воплотив образ Гаджи Гасан ага. Образ Шейха Насруллаха воплотил народный артист Нураддин Мехтиханлы, роль Искендера сыграл заслуженный артист Анар Гейбатов. В ролях также народные артисты Лалазар Мустафаева, Рафиг Азимов, Гаджи Исмайлов, Кязым Абдуллаев, Сабир Мамедов и другие.

Юбилей народного артиста Азербайджана Али Нура отметили спектаклем по пьесе видного классика (ВИДЕО, ФОТО)
Юбилей народного артиста Азербайджана Али Нура отметили спектаклем по пьесе видного классика (ВИДЕО, ФОТО)
Юбилей народного артиста Азербайджана Али Нура отметили спектаклем по пьесе видного классика (ВИДЕО, ФОТО)
Юбилей народного артиста Азербайджана Али Нура отметили спектаклем по пьесе видного классика (ВИДЕО, ФОТО)
Юбилей народного артиста Азербайджана Али Нура отметили спектаклем по пьесе видного классика (ВИДЕО, ФОТО)
Юбилей народного артиста Азербайджана Али Нура отметили спектаклем по пьесе видного классика (ВИДЕО, ФОТО)
Юбилей народного артиста Азербайджана Али Нура отметили спектаклем по пьесе видного классика (ВИДЕО, ФОТО)
Юбилей народного артиста Азербайджана Али Нура отметили спектаклем по пьесе видного классика (ВИДЕО, ФОТО)
Юбилей народного артиста Азербайджана Али Нура отметили спектаклем по пьесе видного классика (ВИДЕО, ФОТО)
Юбилей народного артиста Азербайджана Али Нура отметили спектаклем по пьесе видного классика (ВИДЕО, ФОТО)
Юбилей народного артиста Азербайджана Али Нура отметили спектаклем по пьесе видного классика (ВИДЕО, ФОТО)
Юбилей народного артиста Азербайджана Али Нура отметили спектаклем по пьесе видного классика (ВИДЕО, ФОТО)
Юбилей народного артиста Азербайджана Али Нура отметили спектаклем по пьесе видного классика (ВИДЕО, ФОТО)
Юбилей народного артиста Азербайджана Али Нура отметили спектаклем по пьесе видного классика (ВИДЕО, ФОТО)
Юбилей народного артиста Азербайджана Али Нура отметили спектаклем по пьесе видного классика (ВИДЕО, ФОТО)
Юбилей народного артиста Азербайджана Али Нура отметили спектаклем по пьесе видного классика (ВИДЕО, ФОТО)
Юбилей народного артиста Азербайджана Али Нура отметили спектаклем по пьесе видного классика (ВИДЕО, ФОТО)
Юбилей народного артиста Азербайджана Али Нура отметили спектаклем по пьесе видного классика (ВИДЕО, ФОТО)
Юбилей народного артиста Азербайджана Али Нура отметили спектаклем по пьесе видного классика (ВИДЕО, ФОТО)
Юбилей народного артиста Азербайджана Али Нура отметили спектаклем по пьесе видного классика (ВИДЕО, ФОТО)
Юбилей народного артиста Азербайджана Али Нура отметили спектаклем по пьесе видного классика (ВИДЕО, ФОТО)
Юбилей народного артиста Азербайджана Али Нура отметили спектаклем по пьесе видного классика (ВИДЕО, ФОТО)
Юбилей народного артиста Азербайджана Али Нура отметили спектаклем по пьесе видного классика (ВИДЕО, ФОТО)
Юбилей народного артиста Азербайджана Али Нура отметили спектаклем по пьесе видного классика (ВИДЕО, ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости