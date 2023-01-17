Юбилей народного артиста Азербайджана Али Нура отметили спектаклем по пьесе видного классика (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном академическом национальном драматическом театре (Аздрама) прошел вечер, посвященный 75-летнему юбилею ведущего актера театра, доцента Государственного университета культуры и искусств, народного артиста Али Нура (Алибала Нуралиев), сообщает Trend Life.

Али Нур родился 10 января 1948 года в селе Бичой Агсуинского района. В 1972 году окончил факультет актера драмы и кино Государственного института искусств им. М.Алиева. С 1972 по 1986 годы - актер Сумгайытского государственного драматического театра. С 1986 года - актер Аздрамы. За годы творческой жизни известный актер театра и кино сыграл более ста ролей. Отец шехида 44-дневной Отечественной войны, старшего лейтенанта Ровшана Нурзаде, который погиб в 45 лет в боях за освобождение города Шуша 6 ноября 2020 года, посмертно удостоен боевых медалей...

На открытии вечера художественный руководитель и директор театра, народный артист Азер Паша Нематов, поздравив юбиляра, рассказал о творчестве Али Нура, внесшего вклад в развитие национального искусства, создавшего яркие образы в театре и кино. Было зачитано поздравительное письмо министерства культуры Азербайджана, Али Нуру была вручена медаль от Союза театральных деятелей за многолетний вклад в развитие национального искусства.

На вечере состоялся показ спектакля "Ölülər" ("Мертвецы"), подготовленного по заказу министерства культуры Азербайджана и поставленного по пьесе видного азербайджанского просветителя и писателя-сатирика Джалила Мамедгулузаде. В спектакле, поставленном народным артистом Азербайджана Азер Пашой Нематовым, представлена ​​в новой обработке музыка, написанная в свое время для произведения "Ölülər" выдающимся композитором, народным артистом СССР Гара Гараевым. Научный консультант - академик Иса Габиббейли.

Али Нур сыграл в спектакле одну из главных ролей, воплотив образ Гаджи Гасан ага. Образ Шейха Насруллаха воплотил народный артист Нураддин Мехтиханлы, роль Искендера сыграл заслуженный артист Анар Гейбатов. В ролях также народные артисты Лалазар Мустафаева, Рафиг Азимов, Гаджи Исмайлов, Кязым Абдуллаев, Сабир Мамедов и другие.