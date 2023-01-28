Автор из Германии написала сюрреалистический роман для Фахраддина Манафова – интервью с Александрой Азимой Рейнгардт

БАКУ /Trend Life/ - На днях в Бакинском книжном центре состоялась презентация новых книг немецкого автора азербайджанского происхождения Александры Азимы Рейнгардт - "Ангелы ада" и "Мечта по контракту". Книги входят в тетралогию автора, и повествуют о девушке по имени Вера, на жизненном пути которой встает много препятствий и сложностей.

Александра Азима Рейнгардт – член Союза писателей Северной Америки и Евразийской творческой гильдии, основатель и учредитель благотворительного фонда "Светлое будущее".

В беседе с корреспондентом Trend Life Александра Азима Рейнгардт рассказала, что также написала сюрреалистический роман для народного артиста Фахраддина Манафова, который будущем планируется экранизировать. Также автор поделилась и другими творческими планами.

- Александра, расскажите о Вере – главной героини тетралогии. Она похожа на Вас?

- Реального прототипа Веры нет, и в ней нет абсолютно ничего от меня. Образ этой девочки родился в моей голове. Возможно, я говорю, как и многие другие авторы, но моя героиня живет своей отдельной жизнью. Вера - девушка с трудной судьбой, тяжелой болезнью. Она родилась в Смоленске, затем перебралась за лучшей жизнью в Москву, эти события описываются в первой книге под названием Coffee&Milk. Во втором издании - "Мечта по контракту" я "перенесла" ее в Амстердам. Если первые две книги – это роман, то третья - "Ангелы ада" – роман-детектив. Там действия уже разворачиваются в Неаполе. Сейчас заканчиваю работу над последней книгой, в ней Вера приедет в Азербайджан, действие закончится именно тут…

- Вы сказали, что Вера – это девушка с трудной судьбой, она болеет раком. Наверное, было трудно описывать психологическое состояние человека с такой болезнью?

- Не могу сказать, что это далось мне очень легко, ведь я крайне эмоциональный человек, и все пропускаю через себя… При работе постаралась абстрагироваться. Я родилась в семье врачей, а с 2007 года занимаюсь поддержкой и лечением детей с онкологическими заболеваниями, вижу эту картину ежемесячно. Надеюсь, в книге мне удалось передать душевное состояние героини.

- Кто Ваш читатель - это больше женщины или мужчины?

- Наверное, для автора самое главное найти своего читателя. Я думала, что мои книги больше будут читать представительницы прекрасного пола, но оказалась, что среди моих читателей много и мужчин. И это очень приятно.

- Наверное, Ваши книги помогают им лучше понять женщин?

- Возможно, да… Посредством своих книг я стараюсь передать разные жизненные ситуации, поступки и проступки людей. Нам свойственно ошибаться, я сама учусь на ошибках. Возможно, вместе со мной и моими героями читатели также смогут пройти какой-то жизненный путь, набраться опыта, сделать выводы, и самое главное, не терять веру.

- Александра, Вы родились в Азербайджане, но сейчас живете в Германии. С чем был связан переезд?

- В Германию переехала почти 13 лет назад. Все банально - я вышла замуж. Переезд сложностей не вызвал, немецкий язык дался легко. Я смогла там подтвердить свое образование и продолжать заниматься любимым делом. Возможно, если бы я не нашла себя, то было бы непросто…

- Помимо писательства, Вы также хорошо известны актерской деятельностью. Расскажите, в каких кинематографических проектах сейчас заняты?

- Как раз на днях я получила предложение сняться в одном сериале, который на протяжении нескольких лет идет в Кёльне. Пока не знаю, приму предложение или нет, в феврале должны состояться переговоры. Также я работаю в модельном бизнесе, участвую в различных рекламных съемках. При выборе роли всегда очень внимательно читаю сценарий, вникаю в образ. И еще время съемок должно быть мне удобно в плане графика, ведь у меня частые перелеты, я живу на несколько стран. Находиться в каком-то месте безвыездно мне не подходит.

- Мы заговорили о кино, и сразу возник вопрос – экранизировать историю про Веру не хотите?

- Думаю, у любого автора есть мечта, чтобы его книга была экранизирована. Открою один секрет, я написала книгу для народного артиста Азербайджана Фахраддина Манафова, и она получит экранизацию. Фахраддин муаллим присутствовал на прошлой презентации моей книги, мы пообщались, и он предложил написать для него роман. Ему нравится мое видение, мой подход. Фахраддин муаллим сказал не торопиться, но я настолько была заинтересована в этом предложении, что написала книгу за два месяца и уже передала ему рукопись. Это сюрреалистический роман - история любви мужчины и женщины. История нетривиальная, с открытым концом… Кстати, о концовке мы немного спорили (улыбается), но Фахраддин Манафов сказал, что не все в жизни должно быть объяснимо. А так как с Мэтром не спорят, я сделала так, как он хотел... Книгу планирую презентовать уже этой весной.