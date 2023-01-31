В связи с Днем молодежи Азербайджана в музеях пройдут дни открытых дверей

БАКУ /Trend Life/ - В связи с Днем молодежи Азербайджана 1-2 февраля в музеях, находящиеся в подчинении Министерства культуры, пройдут дни открытых дверей для молодежи, сообщили Trend Life в пресс-службе ведомства.

В указанные дни музеи свободно могут посетить лица в возрасте от 14 до 29 лет.

Проект реализуется Министерством культуры Азербайджана с целью эффективной организации свободного времени молодежи, их более близкого ознакомления с богатым культурным наследием страны посредством посещения музейных учреждений.

Напомним, что в 1997 году Общенациональный лидер Гейдар Алиев подписал распоряжение, согласно которому день проведения I Форума азербайджанской молодёжи – 2 февраля, был объявлен Днем молодежи Азербайджана.