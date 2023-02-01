Фильм Хикмета Рагимова удостоен награды кинофестиваля в Праге (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Художественный фильм Хикмета Рагимова "Çılpaq" (Обнаженный/ The Naked) удостоен награды международного кинофестиваля в Праге (Prague Film Awards). Об этом, как сообщает Trend Life, Хикмет Рагимов написал на своей странице в социальной сети Facebook.

Азербайджанская кинокартина удостоена награды в категории "Лучший фильм".

Картина является режиссерским дебютом актера театра и кино Хикмета Рагимова, она снята в 2022 году и уже удостоена международных призов на кинофестивалях в Турции и Франции - Best Istanbul Film Festival и Silk Road Film Awards Cannes.

Хикмет Рагимов также является автором сценария фильма и исполнителем одной из главных ролей (Рустам).

По сюжету, умирает очень бедный человек. У его сына по имени Рустам, который болен, не только нет средств, чтобы достойно проводить в последний путь отца, но и на похороны. С неким Сабиром он вынужден колесить вместе с гробом отца. А навстречу им попадаются различные люди…

В ролях - заслуженные артисты Расим Джафар, Айшад Мамедов, Эльшан Рустамов, актеры Азер Айдемир, Эльшан Аскеров, Мамед Мамедли и другие.

Оператор-постановщик – Иман Иманов, композитор – Турал Мамедли, звукорежиссер – Мортеза Наджаф, грим – Севиндж Зейналова.