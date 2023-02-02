Как в Баку отметили день рождения Полада Бюльбюльоглу (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета состоялся показ балета "Любовь и Смерть", приуроченный ко дню рождения видного композитора, исполнителя, общественного деятеля, посла Азербайджана в России, обладателя государственных наград России, Грузии, Молдовы, Казахстана, Кыргызстана и Туркменистана, кавалера орденов Азербайджана "Гейдар Алиев", "Истиглал" и "Шараф", народного артиста Полада Бюльбюльоглу, сообщает Trend Life.

4 февраля легендарному Поладу Бюльбюльоглу исполнится 78 лет.

Впервые балет "Любовь и Смерть" с большим успехом был поставлен в Баку в 2005 году. Балетмейстер-постановщик - профессор Венской европейской Академии балета Вакиль Усманов, художник-постановщик – народный художник Азербайджана Рафис Исмайлов. В том же году балетной труппой Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета спектакль с триумфом был показан в Санкт-Петербурге на сцене Мариинского государственного академического театра оперы и балета, и в Москве на сцене Большого театра. В 2010 году балет в новой постановке заслуженного деятеля искусств России Надежды Малыгиной был представлен на сцене Екатеринбургского государственного театра оперы и балета. Премьера прошла с огромным успехом. Этот спектакль и композиции из него были также с успехом представлены на сценах в России, Турции, Германии и других стран, и поныне пользуются большим успехом.

Спектакль прошел с большим аншлагом и был встречен овациями. Среди гостей были сам автор произведения Полад Бюльбюльоглу, видные общественные деятели, представители культуры и науки, творческой интеллигенции и молодежи.

В главных ролях – заслуженные артисты Нигяр Ибрагимова, Самир Самедов и Интигам Мамедов. Балетом дирижировал главный дирижер театра, заслуженный артист Эйюб Гулиев. Нынешняя постановка балета "Любовь и Смерть" осуществлена хореографом Надеждой Малыгиной, художником-постановщиком является известный российский художник Дмитрий Чербаджи.

По окончании спектакля Полад Бюльбюльоглу, делясь впечатлениями, отметил, что получил огромное удовольствие от показа балета.

"Во-первых, хочу отметить высокопрофессиональный уровень балетной труппы и оркестра Театра оперы и балета. Как всегда, на высоте был дирижер Эйюб Гулиев. Мне было очень приятно, что спектакль прошел при полном аншлаге и зрители восторженно принимали балет. Спектакль воспринимаю как один из лучших подарков, приуроченных к моему дню рождения со стороны коллектива театра. Показ спектакля еще раз ярко продемонстрировал высокий уровень нашей академической национальной культуры. Я всем этим безгранично горжусь", - сказал Бюльбюльоглу.

Балет "Любовь и Смерть" Полада Бюльбюльоглу поднимает извечные вопросы бытия, вопросы о нашем предназначении, о жизни и смерти, о любви, дружбе и предательстве, о долге перед родиной, перед близкими, перед самим собой. Балет не только номинально, но и реально можно воспринимать как подлинную сагу, музыкальный парафраз вечной книги жизни под названием "Китаби Деде-Горгуд".

По сюжету два воина - Азер и Ялынджик влюблены в дочь Газан хана, и только одному из них красавица Байджан отдаст свое сердце. И им стал Азер. Отвергнутый Ялынджик уходит к врагам огузов кыпчакам, во главе которых стоит Мелик хан. Байджан и Азер поженились, но счастье влюбленных было недолгим. На них нападают кыпчаки во главе с Ялынджиком, и берут в плен молодоженов. Влюбленным удается бежать, но и в этот раз недолгой была их радость, их вновь настигли кыпчаки. И снова бой, и снова мертвое поле, по которому бродит Смерть. Однако ей не под силу уничтожить любовь Азера и Байджан. Их души устремляются в вечность…

"Любовь и Смерть" - это спектакль о неумирающей любви и бессилии смерти перед подвигами героев.

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